Los enojos del PT y su posible ruptura con Morena

Las diferencias entre Morena y sus aliados del Partido del Trabajo se hacen cada día más grandes. El fuerte abucheo a Gerardo Fernández Noroña en el Congreso Nacional del PT este fin de semana, cuando el senador defendía la alianza con Morena y criticaba a sus compañeros que piden romper con la 4T, es una muestra clara del enojo que existe en las filas petistas por lo que consideran “maltrato”, “desdén” y “abuso” del partido gobernante hacia sus aliados a los que les debe su mayoría absoluta en el Congreso de la Unión.

Y si entre las bases del PT hay molestia contra los morenistas y la hicieron sentir con la rechifla a Noroña por pedir que no se fracture la alianza electoral y el bloque oficialista en el Congreso, en las cúpulas y la dirigencia nacional del Partido del Trabajo se escuchan también muchas quejas y reproches por la manera en la que se ha tratado al partido fundado por Alberto Anaya y que ha apoyado al movimiento lopezobradorista desde el año 2006 en su primera campaña presidencial.

Fuentes cercanas a la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo que preside el senador Alberto Anaya, nos dicen que son tres las razones por las que desde la cúpula de ese partido están “dolidos” y “extrañados” por el trato que se les ha dado desde el movimiento obradorista. La primera tiene que ver con la reducción y cancelación de los apoyos federales que se le daban al programa de los Cendis o Centros de Desarrollo Infantil que fundó y dirige León María Guadalupe Rodríguez, la esposa del senador Anaya, y que operan en varios estados de la República y en alcaldías de la CDMX.

Durante el sexenio pasado se entregaron recursos federales por casi 3 mil millones de pesos a los Cendis del PT y, aunque en muchos casos las guarderías pasaron a ser administradas por gobiernos estatales y municipales, López Obrador mantuvo el apoyo financiero al programa petista, a pesar de los señalamientos de desvíos y corrupción en su manejo. Pero en el último año del obradorato y en el primero de la presidenta Sheinbaum hubo una disminución sensible y prácticamente se eliminaron los apoyos federales para muchos de esos centros infantiles.

La segunda razón que tiene enojada a la cúpula del PT y por la que están tomando distancia es “la soberbia y el desdén” con el que varios de los gobernadores de Morena han tratado al partido. Un caso particular del que se quejan en la dirigencia petista es el de Veracruz, donde la gobernadora Rocío Nahle desconoció y le arrebató varias posiciones políticas importantes que tenía el Partido del Trabajo en municipios y diputaciones de su estado. “Nos desconocen y nos arrebatan espacios que hemos trabajado desde hace años para dárselos a morenistas y amigos de la gobernadora”, dicen los dirigentes petistas que mencionan también otros casos similares en otros estados gobernados por Morena.

Y la tercera causa que tiene al PT reevaluando su alianza con Morena es que ya no se sienten ni reconocidos ni valorados por la lucha que dieron al lado de López Obrador en sus tres campañas presidenciales y la fuerza de las bancadas petistas en esta y las últimas legislaturas, donde junto con el PVEM, han sido claves para que el oficialismo logre alcanzar mayoría simple o incluso mayoría absoluta como la que hoy detentan en las dos cámaras del Congreso federal y que les ha servido para aprobar cuanta reforma se les ocurre en Palacio Nacional.

Así que, con miras a las elecciones del 2027 en 17 estados del país es muy probable que en muchas de esas entidades ya no se renueve la alianza PT-Morena y que ahora veamos a los del Partido del Trabajo impulsando sus propias candidaturas tanto en esos comicios estatales como en las próximas elecciones intermedias para la Cámara de Diputados, algo similar a lo que también podría pasar en varios estados con el PVEM y su distanciamiento con Morena.

Veremos si en la borrachera y la soberbia de poder que hoy tienen por controlarlo todo prácticamente en la República, Morena no termina perdiendo a sus dos partidos satélite de los que se aprovecharon bien para lograr las mayorías parlamentarias que les han permitido reformar la Constitución, pero que hoy desde la dirigencia nacional de Morena que lidera el junior Andrés Manuel López Beltrán y desde los gobiernos estatales, se desaira y desprecia tanto al PT y al Verde por considerar que “se aprovechan de la fuerza de Morena y nos cuestan demasiado”, según se ha escuchado decir a los líderes morenistas.

¿Podrá Morena seguir alcanzando mayorías parlamentarias sin los votos del PT y el PVEM? Eso es algo que será interesante de observar hoy que la alianza que empoderó y consolidó al actual régimen cruje cada vez más y enfrenta un distanciamiento cada vez más evidente entre los tres aliados.

NOTAS INDISCRETAS… Mientras las baterías de la presidenta Sheinbaum, un día sí y el otro también se enfocan a criticar y mencionar constantemente al expresidente Felipe Calderón, otro expresidente, Ernesto Zedillo, sigue siendo el más crítico y lapidario contra la 4T y su consolidación autoritaria. Ayer Zedillo volvió a la carga y en una entrevista que le dio a la revista Nexos declaró que “en México murió la democracia y se está creando un Estado policial”. El exmandatario, que paradójicamente apoyó en el año 2000 el ascenso de López Obrador a la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal, comentó que el régimen morenista está destruyendo el Poder Judicial Federal y de los estados, lo van a sustituir por un poder que "estará a las órdenes del gobierno y quizás de los criminales. Y lo están haciendo mediante un mecanismo de total simulación: es una farsa, es un engaño al pueblo de México, eso no es democrático”, sentenció Zedillo. Y seguro que hoy le responden en la mañanera ¿o será que prefieren seguir obsesionados con Calderón?... La crisis que se está generando en el sector ganadero de México por la nueva ola del gusano barrenador que está afectando a los animales mexicanos en varios estados, propició ayer un interesante intercambio en redes sociales entre el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, y el senador independiente, Manlio Fabio Beltrones. El legislador sonorense subió por la tarde un primer post en la red social X, en el que mencionó que como representante de un estado ganadero como es Sonora cuestionaba las decisiones tomadas por el gobierno mexicano ante la emergencia del gusano barrenador y el retraso en aceptar las disposiciones emitidas por el gobierno de Estados Unidos para controlar esta plaga ganadera en México, con la amenaza de que si no se contiene adecuada y rápidamente, cerrarán la frontera estadounidense a las importaciones de ganado mexicano este 30 de abril. Mencionó el senador las restricciones que se impusieron en el gobierno mexicano a los vuelos de la empresa Dynamic Aviation, contratada por la USDA APHIS para liberar moscas estériles que ayuden a frenar la propagación del gusano. La respuesta al mensaje del senador llegó rápidamente desde la cuenta personal del secretario Berdegué, quien acusó al senador sonorense “de estar mal informado” y le pidió que “antes de repetir los argumentos del gobierno estadounidense” debería consultar los del gobierno de México. “Si le interesa me puede buscar y con gusto le informo”, dijo el secretario de Agricultura. Beltrones respondió con otro mensaje en el que le decía a Berdegué que la única información que se conoce de manera detallada es la del gobierno de Estados Unidos. “Con gusto acepto su invitación. Diga día, hora y lugar. Estaré interesadamente”. Y el funcionario federal se comprometió a recibir al senador y justificó que ellos han entregado información “por los medios normales y no por las redes sociales” porque “así debe ser entre países que necesariamente debemos cooperar y colaborar para enfrentar esta plaga”. Y ya para cerrar el intercambio, Manlio Fabio le aceptó la invitación al secretario, pero le recordó que “el Senado no es una red social y funciona como un órgano del Estado mexicanos que comparte con el Ejecutivo la responsabilidad de la política y decisiones comerciales internacionales. Eso usted lo sabe habiendo sido tantos años responsable de una institución de México en el exterior”. Al final, entre respuestas, precisiones y una que otra pulla verbal entre los dos personajes, quedaron de verse y dialogar. Esperemos que así como respondió de rápido al senador Beltrones, el secretario Berdegué también actúe con la misma prisa y diligencia para enfrentar al dañino gusano barrenador… Se baten los dados. Serpiente Doble para abrir la semana.