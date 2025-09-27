Informes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) revelaron, desde 2022, el modus operandi bajo el cual Hernán Bermúdez Requena, líder del grupo criminal La Barredora y entonces secretario de Seguridad en Tabasco, daba órdenes de asesinar, desaparecer y torturar a criminales en todo el estado.

De acuerdo con comunicaciones que agentes del Centro Regional de Fusión de Inteligencia del Sureste intervinieron a Juan José de la Cruz Sánchez, alias JJ, principal generador de violencia en el estado de Tabasco para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la orden de Bermúdez Requena era que todos los asesinatos cometidos por La Barredora fueran ejecutados en Chiapas para que no formaran parte del conteo criminal en Tabasco.

“JJ manifestó que en Tabasco el cártel es de ‘Requena’, quien trae a La Barredora. Asimismo, JJ refirió que las autoridades de Tabasco les tienen ordenado que cuando ejecuten a una persona, lo hagan en Chiapas, destacando que a esa modalidad se le conoce como sembrando vidas”, señala el informe revelado por el grupo de hackers denominado Guacamaya Leaks.

Lee también Hernán Bermúdez a proceso; podrían darle pena de 158 años

Bermúdez se desempeñó como secretario de Seguridad desde diciembre de 2019 a enero de 2024. En ese periodo, uno de sus principales encargos fue disminuir la incidencia delictiva en el estado.

Y así fue, bajo esa modalidad de sembrar cuerpos en otros estados, que Tabasco logró disminuir la cifra de carpetas de investigación iniciadas por homicidio.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el estado pasó de 565 carpetas en 2019 a 234 en 2023.

Los informes de Sedena fueron revelados por Guakamaya Leaks. Documento: Especial

Lee también Fiscalía de Tabasco trabaja en investigación complementaria contra Hernán Bermúdez, funcionarios y exservidores públicos

Para cuando Bermúdez Requena salió del gobierno estatal la cifra se elevó hasta 707 carpetas en 2024, 200% más que en 2023.

Mandaba matar, torturar y llevar a Chiapas

En otros documentos clasificados como el Caso JJ, la Defensa refiere que Juan José de la Cruz Sánchez fue “designado como jefe regional por el Comandante H, supuesto líder del CJNG en el estado de Tabasco, para el control de los municipios de Macuspana, Jalapa, Tacotalpa y Teapa”.

El JJ también fue el encargado de secuestrar a 30 integrantes del grupo delictivo La Línea, liderado por un sujeto identificado como Don Ángel, en 2021.

La Línea funcionaba como grupo delictivo rival de La Barredora, brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación en la entidad.

Los documentos del caso aseguran que el 4 de octubre de 2021, a eso de las 18:00 horas, allegados al JJ confirmaron el secuestro “de más de 20 personas de la maña’” y que tuvieron que negociar con su líder para liberar a siete de sus integrantes más importantes.

Lee también Expulsión de Hernán Bermúdez de Morena se definirá hasta que haya sentencia, señala Luisa Alcalde

“Les cortaron el dedo meñique y les dieron una ‘tabliza’ a todos para sacarles toda la información posible, pero ‘ya tienen puesta la cruz… aunque los soltaron, ya están muertos, los soltaron porque son la carnada’, tendrán que trabajar para ellos, si no irán por ellos y su familia”, detalla el informe de la Secretaría de la Defensa.

El secuestro y, en algunos casos, muerte y tortura de los integrantes de La Línea fue sólo un ejemplo de los múltiples asesinatos que encargó Bermúdez Requena a los líderes de La Barredora en Tabasco, con el fin de obtener el control completo del ámbito delictivo en la entidad.

“Se evidencia la corrupción de las autoridades estatales de Tabasco con el Cártel Jalisco Nueva Generación, facilitando a JJ actuar con impunidad para realizar sus actividades delictivas, lo que podría dificultar llevar alguna acción legal u operativa en su contra empleando los instrumentos de dicha entidad, toda vez que sería alertado, pudiendo generar una ola de violencia (quema de vehículos con bloqueos carreteros, enfrentamientos, ejecuciones, colocación de mantas con mensajes intimidatorios, etcétera) a fin de sustraerse de dichas acciones”, señaló el informe de octubre de 2021.

Por último, en otras de las comunicaciones intervenidas a JJ, este líder criminal refiere que las personas cercanas a Bermúdez Requena “están haciendo mal las cosas” y que “no tardaran en que se los ejecute el gobierno”.