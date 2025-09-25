Diferentes áreas de la Fiscalía General del Estado (FGE), trabajan en la investigación complementaria contra Hernán Bermúdez, así como funcionarios activos, exservidores públicos y particulares relacionados con las actividades ilícitas del llamado "Comandante H", afirmó el titular de la dependencia, Oscar Tonatiuh Vázquez Landeros.

Refirió que, tras la vinculación a proceso del exsecretario de seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, otorgó tres meses para concluir con las investigaciones del caso, por lo que se trabaja con prioridad en recabar elementos adicionales para darle mayor sustento al caso.

Incluso señaló, que la Fiscalía estatal, puede realizar las audiencias virtuales que se requieran con Hernán Bermúdez, para darle continuidad a la investigación.

“El sujeto Hernán ‘N’ el día martes fue vinculado por secuestro, extorsión y asociación delictuosa agravados y tenemos determinado tiempo de investigación complementaria. Ya los fiscales, Ministerio Público, la Policía de Investigación, los servicios periciales trabajan en coordinación para incrementar las investigaciones en contra de este sujeto”, refirió

“- ¿Habrá más audiencias digitales? - Las veces que sea necesario se hará el uso de las tecnologías. - ¿Girarían órdenes de presión contra directores o subdirectores de Seguridad Pública? - Es parte de nuestra línea de investigación el tema de servidores y exservidores públicos de los cuales no puedo referirle sus nombres o sus cargos para no afectar la investigación y respetando el debido proceso. – También de la iniciativa privada se mencionaba. - En el mismo sentido la respuesta”, precisó brevemente.

La Fiscalía estatal, recordó que tan sólo por los delitos del fuero común que se le imputan, Hernán Bermúdez podría alcanzar hasta 158 años de prisión, en caso de que se determine su culpabilidad.

