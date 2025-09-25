Hermosillo.- Una mujer de 50 años fue vinculada a proceso por fingir su propio secuestro y provocar con ello activación de protocolos de búsqueda, movilización de personal de seguridad pública y alarma social.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que vinculó a proceso penal a María Margarita “N” por los cargos de falsedad de declaraciones ante una autoridad pública distinta a la judicial, después de que fingiera su secuestro el pasado 16 de julio de 2025.

De acuerdo con la investigación, la mujer reportó un supuesto secuestro en Hermosillo, donde alegó haber sido interceptada por dos hombres, quienes la privaron de su libertad, la trasladaron en estado inconsciente a Ciudad Obregón y le robaron su vehículo y pertenencias.

Sin embargo, las pruebas recabadas por la Fiscalía de Sonora demostraron que la versión de la mujer era falsa.

El 18 de julio, María Margarita “N” acudió al Ministerio Público para presentar la denuncia del secuestro.

Los investigadores lograron desmentir su relato y determinaron que la mujer manejó sola hasta Ciudad Obregón, donde alquiló una habitación en un hotel. Posteriormente, se trasladó a la zona cercana a la Laguna del Náinari, en Cajeme, donde fue hallada por las autoridades. En ningún momento había sido privada de su libertad.

El caso generó alarma social, ya que durante su ausencia se activaron protocolos de búsqueda, movilizando personal de seguridad pública y ocasionando una serie de publicaciones en redes sociales que la reportaban como desaparecida.

Tras las investigaciones, se obtuvo una orden de aprehensión en su contra, que fue ejecutada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). La imputada fue presentada en audiencia inicial, donde se le vinculó a proceso penal.

La FGJE indicó que como siempre se continuarán realizando las acciones necesarias para la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas.

No obstante, la representación social hizo un llamado a la población para evitar este tipo de conductas que generan alarma innecesaria y afectan la seguridad pública.

En ese sentido, se han impuesto una serie de medidas cautelares a María Margarita “N” para que comparezca ante los tribunales durante el proceso penal en su contra.

La Fiscalía de Sonora reiteró su compromiso de investigar todas las denuncias, pero también subrayó la importancia de evitar la manipulación de situaciones que pueden comprometer recursos y causar temor innecesario en la comunidad.

afcl/LL