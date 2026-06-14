Los extranjeros adquirieron mayor deuda del gobierno federal por segundo mes consecutivo, muestran datos del Banco de México (Banxico).

Estos prestamistas terminaron mayo con 104 mil 446 millones de dólares en Bonos M, Cetes, Udibonos y Bondes.

Esta inversión de cartera, también conocida como capital golondrino, tuvo un alza mensual de 0.2% o 252 millones, tras subir 3% en abril y bajar 5.5% en marzo al realizar la conversión de pesos a dólares con el tipo de cambio FIX.

Los analistas de Monex, Janneth Quiroz y André Maurin, dijeron que la tenencia de los extranjeros estuvo marcada por la decisión de Banxico de recortar la tasa referencial de 6.75% a 6.50% y sugerir el fin de su ciclo de bajas.

“Esto provocó un ajuste al alza en las tasas de swaps y reflejó que el mercado comenzó a descontar mayores presiones inflacionarias y posibles aumentos hacia el cierre de año”.

Los datos de mayo confirman que, pese al avance marginal, hubo una notable recomposición de los flujos externos hacia activos de menor duración, agregaron en Monex.

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Desde su punto de vista, la dinámica del mercado refleja una latente postura de cautela internacional contra la incertidumbre geopolítica y el atractivo de los activos de refugio.

“En el mediano plazo, la diferencia de tasas entre México y Estados Unidos se mantendrá como el principal soporte para la demanda de capitales extranjeros”, estimaron.

Señalaron que la tenencia de los extranjeros dependerá de la estabilidad de esa diferencia de tasas frente a la Reserva Federal (Fed), dado que Banxico ha concluido su ciclo de recortes.

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Indicaron que el compromiso de Banxico sobre la estabilidad de la política monetaria podría impulsar el atractivo de las estrategias de carry trade con pesos, consistente con el repunte en la tenencia de Cetes por parte de los extranjeros.

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