La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, señaló que detrás de los vendedores ambulantes instalados en diversos puntos de la demarcación hay mafias que cobran a los comerciantes que buscan trabajar.

“Para mí es intolerable la impunidad que existe con ciertas mafias, que sabemos ya, que es público, que les cobran a los comerciantes. El problema no son los comerciantes, no es quien sale a conseguir el sustento de sus hogares, es que hay un abuso a estas personas que salen a vender a las calles, que se les cobra para asociaciones que lo único que buscan es enriquecerse, no hay seguridad, no hay formalidad, no hay protección a estas personas”, enfatizó.

La edil aseguró que quienes cobran a los comerciantes informales son parte de las filas de Morena, motivo por el cual son protegidos.

En entrevista durante el banderazo de salida de un operativo contra el robo de autopartes, Rojo de la Vega consideró que no ve interés del Gobierno capitalino para reordenar a comerciantes ambulantes en zonas como el Monumento a la Revolución, Paseo de la Reforma, la Alameda Central, avenida Insurgentes y el Eje Central.

“Les toca al gobierno central y no vemos ningún interés en reordenarlos ni en tener pláticas con la alcaldía para que entre todos podamos respetar la calle que es de todas y todos, y respetar a los comerciantes, que no se vale que les cobren, que no se vale que abusen de ellos y que a la mera hora los dejen solos”, comentó.

Agregó que autoridades del Gobierno capitalino la han dejado plantada en los operativos que ha realizado para reordenar el espacio público.

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“Hemos visto la cantidad de veces que nos han dejado plantados por parte del gobierno central para poner orden, las veces que no han querido acompañarnos la Secretaría de Seguridad Ciudadana por órdenes de la Secretaría de Gobierno a operativos en donde lo que buscamos no es violencia, no es afectar a los comerciantes”.

La alcaldesa dijo que diariamente se reciben quejas de personas que no pueden transitar libremente por las banquetas, por lo que se han realizado mesas de trabajo con comerciantes.

“Hay calles donde ya no se puede acceder, como lo es Génova. Hemos seguido intentando tener mesas de trabajo con el gobierno central; sin embargo, como esta calle le pertenece —porque ya le pertenece a una diputada de Morena— deciden darnos largas y por ahí dicen que quieren hasta tomarnos la alcaldía”, expresó.

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Afirmó que desde su administración se trabaja todas las semanas en reordenar el comercio y de paso liberar las calles de mostrencos, tiraderos clandestinos y otros objetos para apartar lugares.

La alcaldía ha realizado diversos operativos para el retiro de comerciantes ambulantes de las calles, en ocasiones han terminado en agresiones por parte de los ambulantes.

El 16 de junio, personal de la demarcación acudió a la calle Génova, en la Zona Rosa, para implementar un operativo para la recuperación de espacios públicos, lo que incluía el retiro del comercio informal. La acción molestó a los ambulantes, quienes respondieron con agresiones.

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Antes, el 13 de febrero, la alcaldesa encabezó un operativo para el retiro de puestos informales en una de las aceras de la avenida Ribera de San Cosme. De igual forma los ambulantes agredieron a la edil y al personal de la demarcación.

En ambos casos, Alessandra Rojo de la Vega señaló a la diputada local Diana Sánchez Barrios de estar detrás de los grupos de ambulantes.

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