Culiacán.- En las últimas 24 horas, en los municipios de Culiacán y Navolato se registraron nuevos hechos de violencia con el reporte de una persona del sexo masculino asesinado, padre e hijo privados de la libertad y enfrentamientos entre grupos rivales, con vehículos y viviendas dañadas con disparos.

La mañana del miércoles pasado, en la colonia Chulavista, en la capital del estado, Jhon Alexis “N” de 22 años, fue blanco de un ataque a balazos sobre el bulevar Ejército de Occidente, con graves lesiones fue auxiliado por elementos de la Cruz Roja, los cuales lo trasladaron a un hospital donde falleció horas después.

Sobre el bulevar Francisco I Madero, en la colonia Las Vegas, en la parte oriente de la capital del estado, un grupo armado interceptó a los ocupantes de un vehículo Jetta, a los cuales obligaron a descender y subirse a otra unidad.

Lee también Denuncian limoneros incremento en “impuesto criminal”

Las personas privadas de su libertad fueron identificadas como Jaime Luis “N” de 43 años y su hijo Valentín “N”, de 18 años, pese a que elementos del ejército y elementos de la Policía Estatal desplegaron un operativo de búsqueda, no lograron localizarlos.

Durante la mañana de este jueves, a las líneas de emergencia entraron varias llamadas de ciudadanos que reportaron enfrentamientos armados entre grupos rivales en varios puntos del municipio de Navolato.

En la zona de la comunidad del Limoncito, rumbo a la zona turística de la bahía de Altata, personas armadas dañaron cámaras de video vigilancia, saquearon un negocio y dañaron a tres vehículos, a los cuales los atravesaron sobre la carretera.

También lanzaron púas de acero sobre las carreteras y dispararon contra una vivienda, la cual resintió daños en puertas y ventanas, sin que se tenga reportes de personas lesionadas o muertas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL