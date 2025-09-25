Culiacán.— La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó la “agresión” en la que dos escoltas resultaron heridos cuando acompañaban a una de las nietas del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien resultó ilesa.

En su conferencia de este miércoles aseguró que ya se investiga cuál fue la causa, que “parece fue el robo del vehículo”, pero no se descarta ninguna hipótesis.

“Se está investigando cuál fue la causa. Parece que la causa fue el robo del vehículo. No necesariamente la causa está vinculada con la familia, pero de todas maneras están haciendo todas las investigaciones, y el gabinete de seguridad va a seguir dando la información”, indicó

Dijo que según el reporte, conducía un escolta y había otra persona en el vehículo, “y hubo agresión contra estas personas. Y hasta ahora lo que se mencionó en el gabinete es que parece ser robo de la camioneta”.

“De todas maneras, no se descarta ninguna hipótesis, porque así debe ser, y la fiscalía tiene que hacer las investigaciones con el apoyo del gabinete de seguridad”, mencionó.

Investigan si cadáver está relacionado

En tanto, la fiscalía de Sinaloa investiga si Irving Jahir “N”, de 20 años, encontrado muerto a un lado del canal siete, está relacionado con el intento de despojo de la unidad en la que viajaba la nieta del gobernador.

El cuerpo del joven fue hallado entre la maleza del canal que corre cercano al boulevard Jesús Kumate —donde tuvo lugar el intento de robo—, lo que hace presumir que este resultó herido y buscó refugio en una parte enmontada donde falleció.

La Secretaría de Salud del estado reportó que la mujer escolta que conducía la camioneta presentó lesiones leves, pero su compañero recibió varios disparos, por lo que su estado de salud es delicado.