La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó que este domingo 10 de Mayo se registraron balazos en un evento familiar en un inmueble de las calles Constitución Mexicana y Reforma Monetaria, en la colonia Reforma Política, en la alcaldía de Iztapalapa, donde tres personas murieron y otras nueve resultaros lesionadas.

De acuerdo con el reporte de la SSC, los oficiales, al atender el reporte de los balazos, llegaron al punto y ahí se entrevistaron con un hombre de 60 años de edad, quien les informó que se encontraban en una convivencia familiar, cuando tres sujetos realizaron disparos de manera directa en contra de los asistentes, por lo que los lesionados fueron trasladados en vehículos particulares a diferentes hospitales por sus familiares.

Lee también Sentencian a 47 años de cárcel a implicados en asesinato de exdiputado del PAN en Edomex; crimen ocurrió en oficinas del IFREM

“Posteriormente se informó que dos jóvenes de 16 y uno de 23 años fueron diagnosticados sin signos vitales.

“Además, cuatro mujeres de 21, 25, 36 y 60 años y cinco hombres de 35, 38, 53, 56 y 72 años, fueron diagnosticados con heridas por disparos de arma de fuego”, indicó la SSC.

De los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público para los servicios periciales correspondientes y las investigaciones del caso; en tanto, a través del análisis de las cámaras de videovigilancia se iniciaron las labores de identificación de los posibles responsable de las agresiones.

LL