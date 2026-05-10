Cuautitlán, Méx.- Un juez dictó sentencia de 47 años y 6 meses de prisión contra Fernando Corona Vega y José Roberto Coutiño Vega, tras acreditar su participación en el homicidio del exdiputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), Francisco Rojas, ocurrido el 30 de enero de 2025 en oficinas del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM).

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Orlando Allan “N”, quien se encuentra vinculado a proceso, presuntamente planeó el crimen.

Las investigaciones indican que, en un restaurante de Cuautitlán Izcalli, Orlando Allan “N”, en compañía de Omar “N”, alias “El Negro”, y otro hombre, habría ofrecido dinero a cambio de privar de la vida al exlegislador.

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El día del homicidio, tres personas arribaron al inmueble ubicado en Cuautitlán. Según las indagatorias, Omar “N” ingresó a las oficinas del IFREM y disparó contra la víctima.

Tras la agresión, elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Cuautitlán notificaron a la Fiscalía mexiquense sobre el hallazgo del cuerpo sin vida dentro de las instalaciones.

Con el seguimiento de cámaras del C5 y C4, autoridades identificaron a los posibles participantes y el vehículo utilizado para escapar.

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La FGJEM estableció que Fernando Corona Vega y José Roberto Coutiño Vega realizaron labores de vigilancia durante el ataque y facilitaron la motocicleta utilizada para cometer el homicidio.

Ambos fueron detenidos el mismo día por una falta administrativa y presentados ante un Oficial Conciliador. Posteriormente, la Fiscalía los relacionó con el asesinato y fueron ingresados al penal.

Luego de revisar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el juez emitió la sentencia condenatoria y suspendió sus derechos políticos y civiles.

En tanto, Omar “N” fue detenido en abril de 2025 por otro delito y enfrenta una orden de aprehensión vigente por este homicidio.

LL