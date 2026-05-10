Tultitlán, Méx.- Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México detuvieron a un hombre presuntamente relacionado con el robo de hidrocarburo en una toma clandestina ubicada en la colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Tultitlán.

La movilización ocurrió luego de un reporte por detonaciones de arma de fuego en la zona.

Al llegar, policías estatales se coordinaron con personal de Petróleos Mexicanos (Pemex), quienes detectaron una baja de presión en uno de los ductos que atraviesan el área.

Cae presunto huachicolero en Tultitlán. Foto: especial

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Durante un recorrido, los uniformados localizaron un inmueble donde se encontraba un camión tipo pipa blanco con reporte de robo vigente desde el 19 de febrero de 2026. La unidad tenía conectada una manguera roja acoplada a una toma clandestina.

En el sitio, autoridades hallaron un hoyo de aproximadamente un metro cuadrado y 1.20 metros de profundidad, del cual salía una manguera de alta presión enlazada a otra de cerca de 20 metros de longitud.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad estatal, la pipa contenía alrededor de 6 mil litros de hidrocarburo.

En el lugar fue detenido Fernando “N”, de 35 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

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Durante la intervención, los ocupantes de una camioneta y una motocicleta realizaron disparos de arma de fuego para facilitar la huida de posibles implicados; no se reportaron personas lesionadas.

mahc/LL