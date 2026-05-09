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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México, detuvieron a dos personas y aseguraron cinco toneladas de autopartes y más de 300 dosis de droga a través de dos cateos realizados en la .

De acuerdo con la SSC, se ubicaron dos inmuebles probablemente usados para actividades ilícitas en la colonia Guadalupe Insurgentes, lo anterior en seguimiento a investigaciones por la venta de autopartes robadas.

Con los datos de prueba recabados, un agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un agente del Ministerio Público dos órdenes de cateo.

El primer operativo fue realizado en un inmueble de la calle Insurgentes Norte, donde se detuvo a un hombre de 54 años y una mujer de 53, se aseguraron 95 dosis de posible metanfetamina, 118 de aparente cocaína y 100 envoltorios con aparente marihuana.

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También se decomisó un arma de fuego corta, cuatro cajas de cartuchos útiles y una tarjeta de circulación con reporte de robo activo.

El segundo cateo se realizó en un predio de la calle Aurelio Leyva, donde se aseguraron aproximadamente cinco toneladas de autopartes.

En ambas operaciones participaron elementos de la Secretaría de Marina Armada de México y de la Guardia Nacional.

Los dos detenidos ya fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica, mientras que los inmuebles fueron sellados y quedaron bajo resguardo policial.

afcl

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