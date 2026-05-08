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Una perpetrada frente a una clínica médica ubicada sobre la calle Sur 107, en la colonia Sector Popular, , dejó como saldo un trabajador muerto y otro más lesionado por impactos de arma de fuego.

De acuerdo con las primeras investigaciones, semanas antes del ataque, y presuntos cobros de extorsión, situación que había generado .

El ataque ocurrió cuando dos hombres se encontraban afuera del inmueble y un sujeto armado llegó de manera directa para dispararles en repetidas ocasiones. Uno de ellos murió prácticamente en el lugar, mientras que el segundo fue trasladado herido para recibir atención médica.

Dos hombres fueron atacados afuera de un inmueble, uno murió y el otro fue herido. | Fotos: Osmar Alvarado | El Universal.
Dos hombres fueron atacados afuera de un inmueble, uno murió y el otro fue herido. | Fotos: Osmar Alvarado | El Universal.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que tomó conocimiento de los hechos tras el reporte de detonaciones en calles de la colonia Sector Popular. Paramédicos confirmaron el fallecimiento de una de las víctimas, mientras policías acordonaron la zona para permitir las diligencias ministeriales.

Según los primeros reportes, el agresor escapó a bordo de una motocicleta luego del ataque. Sin embargo, derivado de un operativo implementado por elementos de la SSC, cuatro personas fueron detenidas: dos señaladas como posibles responsables directos y otras dos presuntamente relacionadas con la fuga de los sospechosos.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya inició las investigaciones correspondientes. | Fotos: Osmar Alvarado | El Universal.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya inició las investigaciones correspondientes. | Fotos: Osmar Alvarado | El Universal.

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya inició las investigaciones correspondientes y realiza el análisis de cámaras de videovigilancia para esclarecer el móvil del crimen y determinar si el ataque está relacionado con las amenazas y extorsiones que previamente habría recibido la clínica.

El caso volvió a encender la preocupación entre comerciantes y trabajadores de la zona por el incremento de extorsiones y hechos violentos en la alcaldía Iztapalapa.

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JACL/cr

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