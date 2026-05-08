El Gobierno de la CDMX invertirá mil 200 millones de pesos en obras de drenaje para evitar inundaciones en la alcaldía Iztapalapa, durante este 2026, anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Durante su visita a dicha alcaldía, como parte del programa Casa por Casa, la mandataria capitalina enlistó algunas de las obras que se realizarán en la demarcación.

Ante vecinos de la zona, precisó que se invertirán 73 millones de pesos para “una magna obra de desazolve” en la laguna mayor, ubicada en el Eje 5.

Asimismo, se invertirán 75 millones de pesos para la rehabilitación electromecánica y civil de la planta de bombeo de El Salado, localizada en Santa Martha; así como 97 millones de pesos para recuperar la capacidad de regulación del vaso también en El Salado.

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“Es un gran lugar que está entre el Estado de México y, está del lado de la ciudad, pero pegado a Nezahualcóyotl. Recordemos que allí hubo mucha inundación, la vez pasada. Así que se está arreglando, se está rehabilitando esta planta de bombeo de El Salado, con una inversión de 75 millones de pesos”, dijo.

La mandataria capitalina afirmó que muchas de las obras estarán listas en estos días, pero otras demorarán más.

“Estamos preparados este año. En estos próximos días vamos a dar a conocer públicamente, el despliegue que vamos a hacer como Gobierno de la ciudad, para enfrentar las lluvias. Pero quiero que conozcan las obras que estamos haciendo en Iztapalapa, para atender las inundaciones”, resaltó.

afcl