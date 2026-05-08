Naucalpan, Méx.— El Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS) de Naucalpan concluyó los trabajos de desazolve en Periférico Norte, donde retiró 308 metros cúbicos de azolve y residuos sólidos, equivalente a 30 camiones de volteo.

Detalló que las labores abarcaron 13.8 kilómetros de la red sanitaria en esta vialidad del Valle de México, además de la limpieza de 328 pozos de visita, 360 rejillas de piso, 136 coladeras de banqueta y 132 bocas de tormenta.

El ayuntamiento informó que, debido a la acumulación de basura en distintos tramos, personal del organismo tuvo que intervenir en más de una ocasión parte de la infraestructura sanitaria.

En total, OAPAS efectuó trabajos de limpieza y retiro de desechos en 25 mil 960 metros lineales de drenaje y mil 728 infraestructuras sanitarias.

Autoridades municipales señalaron que el Programa Anual de Desazolve 2026 continúa en diversas colonias del municipio previo a la temporada de lluvias.

De manera permanente, señalaron, se realizan trabajos en Puente Chaparro, ubicado en bulervar de la Santa Cruz esquina con avenida Lomas Verdes, colonia Santa Cruz Acatlán; en la Calle Cuauhtémoc, colonia Santa María Nativitas, distribuidor vial Av. primero de mayo y el mercado de la cabecera municipal.

Los trabajos de desazolve de Periférico Norte en Naucalpan se suman a los que realiza la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM) a lo largo de esta vialidad como parte de su rehabilitación integral.

La limpieza en la red de drenaje de Periférico Norte, de acuerdo con datos de la CAEM, tenía más de 10 años sin ser intervenida a profundidad.

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