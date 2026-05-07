Un video difundido en redes sociales mostró el momento exacto en que una riña vecinal en calles de la colonia Morelos terminó con un hombre muerto por disparos de arma de fuego, luego de una confrontación directa con un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron la noche del martes 5 de mayo sobre la calle Libertad, en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, donde inicialmente se registró una pelea entre dos mujeres que quedó grabada en video por testigos.

En las imágenes se observa cómo una mujer que vestía short y blusa roja comienza a discutir con otra mujer que portaba pants en colores blanco y café y que se desplazaba en un scooter eléctrico. Conforme avanza la grabación, ambas comienzan a forcejear en plena vía pública mientras varias personas se acercan al lugar.

En las imágenes se observa cómo inició una pelea entre mujeres. | Foto: Osmar Alvarado | El Universal.

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Segundos después aparece un oficial identificado como Mario Gabriel, quien intenta intervenir para detener la pelea; sin embargo, la situación se torna más agresiva cuando un tercer sujeto, identificado como Roberto, encara al uniformado y presuntamente lo golpea en al menos dos ocasiones.

El video también muestra el momento en que el policía retrocede durante el forcejeo y posteriormente acciona su arma de carga en al menos dos ocasiones contra el hombre, quien cae herido sobre la acera ante la mirada de vecinos y curiosos. Instantes después arribaron más oficiales al sitio.

De acuerdo con los primeros reportes, tras recibir los impactos de bala, la víctima aún intentó pedir ayuda mediante un botón de auxilio del C5 ubicado en la zona. Policías y cuerpos de emergencia acudieron minutos después y encontraron al hombre con visibles manchas de sangre e inconsciente sobre la banqueta.

De acuerdo con los primeros reportes, tras recibir los impactos de bala, la víctima aún intentó pedir ayuda mediante un botón de auxilio del C5. | Foto: Osmar Alvarado | El Universal.

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Paramédicos de Protección Civil de Cuauhtémoc y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) realizaron la valoración correspondiente; sin embargo, confirmaron que el hombre, de entre 25 y 30 años de edad, ya no contaba con signos vitales debido a heridas por arma de fuego.

La zona fue acordonada por elementos de la SSC, mientras personal de Servicios Periciales efectuó el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo al anfiteatro correspondiente.

Tras lo ocurrido, el oficial involucrado fue presentado ante el agente del Ministerio Público para rendir su declaración y definir su situación jurídica. Paralelamente, la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC abrió una investigación administrativa para determinar si la actuación policial se apegó a los protocolos de uso de la fuerza.

Las autoridades capitalinas mantienen abiertas las indagatorias para esclarecer cómo se desarrolló la confrontación y deslindar responsabilidades por este hecho violento registrado en calles de la colonia Morelos.

#Video



Momento en que un policía de la SSC disparó contra un hombre durante una riña vecinal en la colonia #Morelos, alcaldía #Cuauhtémoc.



La pelea comenzó entre dos mujeres sobre la calle #Libertad, pero un hombre golpeó al oficial que intentaba intervenir. pic.twitter.com/Rje5nkuWv7 — J.C. Williams 🐶 (@JCWilliams54) May 8, 2026

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