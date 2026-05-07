Un juez de control vinculó a proceso a Fernando “N”, señalado como presunto líder de Los Mancilla, grupo dedicado al robo de vehículos de una marca japonesa en la Ciudad de México y el Estado de México.

También se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y se fijó un plazo de un mes y quince días para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) informó que Los Mancilla opera con vehículos que simulan ser taxis, con los cuales seguían a automovilistas para robarles su autos y después desmantelarlos.

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Resultado de trabajos de inteligencia y análisis de la información, la FGJ estableció la presunta participación del imputado en un robo en la colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo, el 24 de marzo de 2026.

Por estos hechos, se ejecutó una orden de aprehensión en contra de Fernando, el pasado 4 de mayo 2026, en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde se encuentra recluido y vinculado a proceso por encubrimiento por receptación y delitos contra la salud, acusaciones derivadas de una detención realizada el 10 de abril de este año.

La FGJ aseguró que continúa con las indagatorias por hechos relacionados y que conforme a las líneas de investigación, Los Mancilla estarían relacionados con al menos 11 robos de autos perpetrados entre 2025 y 2026.

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