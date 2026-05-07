Otumba, Méx.- La madrugada de este jueves hombres armados irrumpieron en una vivienda de la comunidad de Oxtotipac, en el municipio de Otumba, ubicado en la zona nororiente del Valle de México para cometer un robo, pero agredieron a varios integrantes de la familia y a una mujer de la tercera edad, identificada como la madre de Adolfo Godínez Méndez, excandidato de Morena a la presidencia municipal de Otumba, quien murió después del atraco.

Según el reporte policial, los agresores ingresaron por la fuerza al domicilio y sometieron a los ocupantes y los golpearon. Algunas de las víctimas son menores de edad y la madre del excandidato. La mujer sufrió lesiones durante el ataque. La trasladaron de inmediato a un hospital en el municipio de Axapusco, donde falleció poco después.

Los asaltantes se apoderaron de una camioneta Ford Lobo Platinum, color negro, propiedad de la familia. Horas después, autoridades localizaron el vehículo abandonado en el municipio de Acolman porque contaba con un dispositivo contra robo.

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Adolfo Godínez Méndez participó como candidato de Morena en el proceso electoral pasado para la alcaldía de Otumba.

Vecinos de Oxtotipac reportaron el hecho a las corporaciones de seguridad.

Autoridades ya investigan los hechos

Elementos de la Policía Municipal de Otumba, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la fiscalía mexiquense acudieron al lugar para realizar las diligencias iniciales, levantar evidencias y entrevistar a los testigos.

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una carpeta de investigación por los delitos de homicidio y robo con violencia.

Se informó que peritos recopilaron testimonios de los familiares.

Integrantes de partidos políticos del Valle de Teotihuacán, representantes de la iglesia católica y sectores de la población de la región condenaron los hechos.

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Exigieron que las autoridades identifiquen a los responsables, los detengan y los castiguen conforme a la ley.

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