Tlalnepantla, Méx.- Un juez impuso prisión preventiva justificada contra Alexis Ricardo “N”, alias “El Lobito”, Valentín “N”, Enrique “N” y Luis Enrique “N”, presuntos integrantes del grupo delictivo “Los Julios”, investigados por secuestro y extorsión en municipios del Valle de México.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Alexis Ricardo “N”, identificado como hijo de un objetivo prioritario de esa organización criminal, y Valentín “N” enfrentan una investigación por secuestro derivada de hechos ocurridos en marzo pasado en Naucalpan.

La indagatoria señala que ambos, junto con un tercer sujeto, acudieron a un puesto de venta de alimentos ubicado en la colonia Satélite, donde habrían exigido a un comerciante el pago de cuotas semanales.

La Fiscalía indicó que los detenidos se identificaron como integrantes de “Los Julios”. Foto: iStock

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Según la versión oficial, tras la negativa de la víctima, la obligaron a subir a un vehículo y la amenazaron con un arma de fuego para exigirle dinero a cambio de dejarla en libertad.

La Fiscalía indicó que los detenidos se identificaron como integrantes de “Los Julios” y que, ante las amenazas, la víctima entregó dinero.

La orden de aprehensión contra Alexis Ricardo “N” y Valentín “N” fue cumplimentada el 4 de mayo.

Organigrama de los detenidos por multihomicidio en la alcaldía Azcapotzalco. Foto: Especial

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Ambos fueron ingresados al penal de Tlalnepantla, donde permanecerán bajo prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial. La audiencia para definir su situación jurídica fue programada para el 9 de mayo.

Las autoridades mexiquenses también informaron que Alexis Ricardo “N”, alias “El Lobito”, es investigado en otras carpetas relacionadas con homicidios, extorsiones, secuestros y robos con violencia cometidos presuntamente contra comerciantes, transportistas y empresarios de la construcción.

En un proceso distinto, la Fiscalía obtuvo prisión preventiva justificada contra Enrique “N” y Luis Enrique “N”, señalados por el delito de extorsión.

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Según la investigación, el pasado 5 de marzo ambos ingresaron a una tienda de abarrotes para exigir el pago de mercancía que previamente habían entregado a la víctima para su venta. La denuncia refiere que la amenazaron con un arma de fuego y le advirtieron que la matarían si no entregaba dinero.

Tras reunir los datos de prueba, el Ministerio Público obtuvo órdenes de aprehensión que fueron ejecutadas el 4 de mayo.

La Fiscalía mexiquense informó además que Alexis Ricardo “N” y Luis Enrique “N” son investigados por su posible participación en el homicidio de cuatro integrantes de una familia ocurrido en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

vr/cr