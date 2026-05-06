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Tlalnepantla, Méx.- Un juez impuso justificada contra Alexis Ricardo “N”, alias “El Lobito”, Valentín “N”, Enrique “N” y Luis Enrique “N”, presuntos integrantes del grupo delictivo “”, investigados por en municipios del Valle de México.

De acuerdo con la , Alexis Ricardo “N”, identificado como hijo de un objetivo prioritario de esa organización criminal, y Valentín “N” enfrentan una investigación por secuestro derivada de hechos ocurridos en marzo pasado en Naucalpan.

La indagatoria señala que ambos, junto con un tercer sujeto, acudieron a un puesto de venta de alimentos ubicado en la colonia Satélite, donde habrían exigido a un comerciante el pago de cuotas semanales.

La Fiscalía indicó que los detenidos se identificaron como integrantes de “Los Julios”. Foto: iStock
La Fiscalía indicó que los detenidos se identificaron como integrantes de “Los Julios”. Foto: iStock

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Según la versión oficial, tras la negativa de la víctima, la obligaron a subir a un vehículo y la amenazaron con un arma de fuego para exigirle dinero a cambio de dejarla en libertad.

La Fiscalía indicó que los detenidos se identificaron como integrantes de “Los Julios” y que, ante las amenazas, la víctima entregó dinero.

La orden de aprehensión contra Alexis Ricardo “N” y Valentín “N” fue cumplimentada el 4 de mayo.

Organigrama de los detenidos por multihomicidio en la alcaldía Azcapotzalco. Foto: Especial
Organigrama de los detenidos por multihomicidio en la alcaldía Azcapotzalco. Foto: Especial

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Ambos fueron ingresados al penal de Tlalnepantla, donde permanecerán bajo prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial. La audiencia para definir su situación jurídica fue programada para el 9 de mayo.

Las autoridades mexiquenses también informaron que Alexis Ricardo “N”, alias “El Lobito”, es investigado en otras carpetas relacionadas con homicidios, extorsiones, secuestros y robos con violencia cometidos presuntamente contra comerciantes, transportistas y empresarios de la construcción.

En un proceso distinto, la Fiscalía obtuvo prisión preventiva justificada contra Enrique “N” y Luis Enrique “N”, señalados por el delito de extorsión.

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Según la investigación, el pasado 5 de marzo ambos ingresaron a una tienda de abarrotes para exigir el pago de mercancía que previamente habían entregado a la víctima para su venta. La denuncia refiere que la amenazaron con un arma de fuego y le advirtieron que la matarían si no entregaba dinero.

Tras reunir los datos de prueba, el Ministerio Público obtuvo órdenes de aprehensión que fueron ejecutadas el 4 de mayo.

La Fiscalía mexiquense informó además que Alexis Ricardo “N” y Luis Enrique “N” son investigados por su posible participación en el homicidio de cuatro integrantes de una familia ocurrido en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

vr/cr

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