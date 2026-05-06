La alcaldía Benito Juárez participó en el primer Simulacro Nacional, cuyo objetivo fue fomentar la participación de las personas y consolidar una cultura de la prevención ante riesgos naturales.

Funcionarios de la alcaldía precisaron que cuentan con personal bien capacitado y equipo de primer nivel para dar atención oportuna a las emergencias.

“La capacitación, la preparación y la seriedad que le toman a este tipo de eventos y de simulacros nos permite tener una respuesta más reactiva ante una situación similar o real. Muchísimas gracias por su compromiso, los seguimos invitando para que este tipo de encuentros los tomen con mucha responsabilidad y disciplina y colaboración”, afirmó Liliana Aguilar, directora de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Elementos de Blindar BJ360°, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Heroico Cuerpo de Bomberos reforzaron su presencia en la alcaldía Benito Juárez. Foto: Especial

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Luego de que se activaran los protocolos correspondientes y tras revisar que todo se encontrara en orden, autoridades de la demarcación reportaron saldo blanco. En total, 10 mil 566 personas participaron en este simulacro, desalojando 103 edificios públicos en un tiempo promedio de dos minutos 37 segundos.

Posteriormente, se instaló la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, donde Liliana Aguilar reafirmó el compromiso permanente que el alcalde Luis Mendoza tiene en la materia.

“La alcaldía Benito Juárez ha destacado por promover una participación activa, involucrando tanto a dependencias, como a sectores privados y comunidades vecinales. Visibiliza la capacidad de gestión de las instituciones que nos acompañan el día de hoy, así como la capacidad de respuesta del equipo de trabajo de nuestro señor alcalde Luis Mendoza. Este simulacro también nos permite observar los avances en la consolidación de una cultura de la prevención, la creciente integración de las capacitaciones de las brigadas internas y la coordinación interinstitucional, son indicadores de un modelo de gestión basado en la atención del riesgo”, precisó la funcionaria.

Primer Simulacro Nacional 2026. Foto: Juan Boites / EL UNIVERSAL

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En representación del Gobierno local, Pablo Yanes, secretario de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México reconoció que la alcaldía Benito Juárez asume estos eventos con gran responsabilidad y una muy buena organización.

“Un reconocimiento por el ejercicio que ha estado haciéndose en materia de protección civil y gestión integral del riesgo de la alcaldía Benito Juárez. Es construcción de una cultura de la prevención y una cultura de la responsabilidad cívica también. En materia de protección civil y gestión del riesgo, la colaboración entre todos los órdenes de gobierno es fundamental, entre todas las fuerzas políticas es fundamental, porque el interés de prevenir los riesgos y defender la vida está por encima de cualquier otra consideración”, recalcó el secretario.

De manera coordinada, elementos de Blindar BJ360°, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Heroico Cuerpo de Bomberos reforzaron su presencia en el territorio benitojuarense para verificar que no ocurriera algún contratiempo que pusiera en riesgo la integridad de las personas.

vr