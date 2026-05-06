Más Información

"Están en el basurero de la historia"; Ariadna Montiel responde al PRI por pedir que Morena sea declarada organización terrorista

"Están en el basurero de la historia"; Ariadna Montiel responde al PRI por pedir que Morena sea declarada organización terrorista

Sheinbaum acompaña a BTS en saludo desde Palacio Nacional; "tienen que regresar el próximo año", dice

Sheinbaum acompaña a BTS en saludo desde Palacio Nacional; "tienen que regresar el próximo año", dice

BTS en Palacio Nacional: minuto a minuto del encuentro entre la banda de K-Pop con Sheinbaum y con sus fans

BTS en Palacio Nacional: minuto a minuto del encuentro entre la banda de K-Pop con Sheinbaum y con sus fans

INE detectó irregularidades en campaña de Morena en Sinaloa por 82 mdp; registra omisión de gastos en candidatura de Rocha

INE detectó irregularidades en campaña de Morena en Sinaloa por 82 mdp; registra omisión de gastos en candidatura de Rocha

PAN en el Senado formaliza petición para desaparecer poderes en Sinaloa; "Ejecutivo, Legislativo y Judicial se tienen que ir"

PAN en el Senado formaliza petición para desaparecer poderes en Sinaloa; "Ejecutivo, Legislativo y Judicial se tienen que ir"

"Ojalá te hubieran protegido de la misma manera"; Grecia Quiroz critica protección a Rocha y "abandono" a su esposo

"Ojalá te hubieran protegido de la misma manera"; Grecia Quiroz critica protección a Rocha y "abandono" a su esposo

La participó en el , cuyo objetivo fue fomentar la participación de las personas y consolidar una cultura de la prevención ante .

Funcionarios de la alcaldía precisaron que cuentan con personal bien capacitado y equipo de primer nivel para dar atención oportuna a las emergencias.

“La capacitación, la preparación y la seriedad que le toman a este tipo de eventos y de simulacros nos permite tener una respuesta más reactiva ante una situación similar o real. Muchísimas gracias por su compromiso, los seguimos invitando para que este tipo de encuentros los tomen con mucha responsabilidad y disciplina y colaboración”, afirmó Liliana Aguilar, directora de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Elementos de Blindar BJ360°, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Heroico Cuerpo de Bomberos reforzaron su presencia en la alcaldía Benito Juárez. Foto: Especial
Elementos de Blindar BJ360°, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Heroico Cuerpo de Bomberos reforzaron su presencia en la alcaldía Benito Juárez. Foto: Especial

Lee también

Luego de que se activaran los protocolos correspondientes y tras revisar que todo se encontrara en orden, autoridades de la demarcación reportaron saldo blanco. En total, 10 mil 566 personas participaron en este simulacro, desalojando 103 edificios públicos en un tiempo promedio de dos minutos 37 segundos.

Posteriormente, se instaló la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, donde Liliana Aguilar reafirmó el compromiso permanente que el alcalde Luis Mendoza tiene en la materia.

“La alcaldía Benito Juárez ha destacado por promover una participación activa, involucrando tanto a dependencias, como a sectores privados y comunidades vecinales. Visibiliza la capacidad de gestión de las instituciones que nos acompañan el día de hoy, así como la capacidad de respuesta del equipo de trabajo de nuestro señor alcalde Luis Mendoza. Este simulacro también nos permite observar los avances en la consolidación de una cultura de la prevención, la creciente integración de las capacitaciones de las brigadas internas y la coordinación interinstitucional, son indicadores de un modelo de gestión basado en la atención del riesgo”, precisó la funcionaria.

Primer Simulacro Nacional 2026. Foto: Juan Boites / EL UNIVERSAL
Primer Simulacro Nacional 2026. Foto: Juan Boites / EL UNIVERSAL

Lee también

En representación del Gobierno local, Pablo Yanes, secretario de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México reconoció que la alcaldía Benito Juárez asume estos eventos con gran responsabilidad y una muy buena organización.

“Un reconocimiento por el ejercicio que ha estado haciéndose en materia de protección civil y gestión integral del riesgo de la alcaldía Benito Juárez. Es construcción de una cultura de la prevención y una cultura de la responsabilidad cívica también. En materia de protección civil y gestión del riesgo, la colaboración entre todos los órdenes de gobierno es fundamental, entre todas las fuerzas políticas es fundamental, porque el interés de prevenir los riesgos y defender la vida está por encima de cualquier otra consideración”, recalcó el secretario.

De manera coordinada, elementos de Blindar BJ360°, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Heroico Cuerpo de Bomberos reforzaron su presencia en el territorio benitojuarense para verificar que no ocurriera algún contratiempo que pusiera en riesgo la integridad de las personas.

vr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]