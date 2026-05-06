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Un millón y medio de habitantes del Estado de México formaron parte del primer simulacro nacional 2026, ejercicio que operó bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 8.2 con epicentro en las costas de Guerrero.
De acuerdo con el reporte oficial, participaron 19 mil 819 inmuebles. Así como 100 mil personas más que en el ejercicio realizado el año anterior.
Durante el ejercicio, los cuerpos de emergencia, personal médico, paramédicos y unidades de rescate, incluyendo el sistema de helicópteros, se mantuvieron en fase de alerta para simular los protocolos de auxilio y respuesta inmediata ante desastres naturales.
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Coordinación operativa y gestión de crisis desde el C5
En el marco del simulacro, se instaló en el C5 de Ecatepec la "Sala de Crisis", lugar donde se reunió el Comité Estatal de Emergencias, que es el encargado de coordinar las decisiones frente a situaciones de peligro y emergencia.
En el simulacro también participó la gobernadora morenista Delfina Gómez Álvarez, desde Palacio de Gobierno. Junto al personal de las oficinas gubernamentales y trabajadores de diversos sectores, llevaron a cabo el protocolo de evacuación.
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JACL /cr
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