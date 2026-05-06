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Policías y rescatistas del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) rescataron a una persona que se extravió en la cima del Pico del Águila, perteneciente a la cordillera del Ajusco.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) comunicó que operadores del Centro de Comando y Control (C2) lanzaron la alerta por dos personas extraviadas en la montaña de la zona rústica de la alcaldía Tlalpan.

Policías se trasladaron al albergue alpino, donde personal de rescate y turismo informó que momentos antes una persona refirió que su familiar se encontraba perdido en la zona.

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Los uniformados comenzaron la búsqueda, en tanto que la persona extraviada pudo comunicarse con el personal de rescate y compartir su ubicación, con lo cual fue localizada y la ayudaron a descender por el abrevadero.

Personal del ERUM certificó que el ciudadano contaba con signos vitales estables y posteriormente lo acompañaron al cruce de la carretera Picacho Ajusco y Periférico Sur, donde dejó su coche, para después retirarse.

LL

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