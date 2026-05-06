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Primer Simulacro Nacional 2026: "Alerta Presidencial" y "Alerta Máxima"; este fue el mensaje que llegó a los celulares
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En punto de las 11 horas, este miércoles 6 de mayo se activó la alerta sísmica con motivo del Primer Simulacro Nacional 2026 que se lleva a cabo en el país este 2026.
En los celulares, se activó la alerta con distintas leyendas, entre ellas "Alerta Presidencial" y "Alerta Máxima", pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum había informado que se evaluaría reducir el volumen y el mensaje de la alerta sísmica posiblemente con las leyendas "Sismo" o "Alerta".
Desde el pasado mes de febrero cuando fue anunciado el primer simulacro en México, la Presidenta informó en su conferencia mañanera que ya se trabajaba para reducir el volumen y el mensaje de la alerta sísmica que llega a teléfonos celulares; sin embargo, no aseguró que dichos cambios estarían listos para este primer simulacro.
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"Más bien es el volumen. No estamos seguros si para el simulacro pueda cambiar todavía el mensaje, requiere tiempo de preparación, ya lo solicitó la Agencia de Transformación Digital y si no ocurre en este, en los siguientes meses ya va a ocurrir el cambio del mensaje", respondió.
En esta ocasión, la alerta en los celulares sí sonó, luego de que en el pasado sismo del lunes 4 de mayo, no fuera activada en los teléfonos del país debido a que la plataforma de alertamiento se encontraba en mantenimiento, de acuerdo a la explicación que difundió la Agencia de Transformación Digital (ATDT).
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