La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo invitó a la ciudadanía a participar en el simulacro nacional este miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas.

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo llamó a estar “muy pendientes” del simulacro y reprobó que la alerta no sonó el pasado lunes, al registrarse un sismo de magnitud 5.6 con epicentro en Pinotepa Nacional y por el que no se registraron daños ni víctimas.

“A las 11 de la mañana hay simulacro a las 11, los invitamos”, dijo.

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La titular del Ejecutivo federal reprobó que la alerta no sonó en los celulares el pasado lunes porque estaba “en mantenimiento”.

“Ya lo están resolviendo, porque no puede ser que por mantenimiento no funcione la alarma de los teléfonos”, dijo.

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