Más Información

EU publica estrategia antiterrorista que fija eliminación de cárteles como prioridad; lanza advertencia a gobiernos “cómplices”

EU publica estrategia antiterrorista que fija eliminación de cárteles como prioridad; lanza advertencia a gobiernos “cómplices”

Simulacro Nacional de sismo 2026; minuto a minuto de esta jornada de prevención

Simulacro Nacional de sismo 2026; minuto a minuto de esta jornada de prevención

Primer Simulacro Nacional 2026: "Alerta Presidencial" y "Alerta Máxima"; este fue el mensaje que llegó a los celulares

Primer Simulacro Nacional 2026: "Alerta Presidencial" y "Alerta Máxima"; este fue el mensaje que llegó a los celulares

Sheinbaum se lanza contra Jorge Romero por críticas en el caso Rocha Moya; lo acusa de ser líder del "cártel inmobiliario"

Sheinbaum se lanza contra Jorge Romero por críticas en el caso Rocha Moya; lo acusa de ser líder del "cártel inmobiliario"

Maru es traidora: Morena; PAN: Rocha es un narco

Maru es traidora: Morena; PAN: Rocha es un narco

Enrique Inzunza, senador acusado de narcotráfico por EU, anuncia ausencia a sesión legislativa; estas serían las sanciones

Enrique Inzunza, senador acusado de narcotráfico por EU, anuncia ausencia a sesión legislativa; estas serían las sanciones

La presidenta invitó a la ciudadanía a participar en el este miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas.

En su conferencia mañanera en , Sheinbaum Pardo llamó a estar “muy pendientes” del simulacro y reprobó que la alerta no sonó el pasado lunes, al registrarse un sismo de magnitud 5.6 con epicentro en Pinotepa Nacional y por el que no se registraron daños ni víctimas.

“A las 11 de la mañana hay simulacro a las 11, los invitamos”, dijo.

Lee también

La titular del Ejecutivo federal reprobó que la alerta no sonó en los celulares el pasado lunes porque estaba “en mantenimiento”.

“Ya lo están resolviendo, porque no puede ser que por mantenimiento no funcione la alarma de los teléfonos”, dijo.

nro/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]