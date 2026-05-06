La mañanera de Sheinbaum, 06 de mayo, minuto a minuto

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ofrece su conferencia matutina desde Palacio nacional para informar sobre los acontecimientos más relevantes de este miércoles.

Sigue el minuto a minuto de su ponencia y mantente informado.

Nación 08:19 AM La subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, informó que la deuda total de las personas con la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero es de 11 mil 120 millones de pesos.

Nación 08:17 AM "Hay que pagar las deudas, sí, pero no de esta manera de acoso que se hace en algunas empresas privadas", expresó la mandataria federal.

Nación 08:14 AM La Presidenta Sheinbaum informó que son cerca de 70 mil personas que tienen deudas con dicha Financiera, por lo que este programa les beneficia. Dijo que Elektra es una de las empresas que tiene practicas que cobran de una forma "horrible", que amenaza a las personas deudoras.

Nación 08:07 AM María del Carmen Bonilla Rodríguez, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, dijo que este programa "es un vía real" para regularizar la situación financiera. Destacó que la personas podrán mejorar su historial crediticio y celebró que beneficia a miles de mujeres y hombres productores.

Nación 08:06 AM Mónica Fernández Balboa, directora del INDEP, agregó que este programa atenderá al 99.5% de todos los clientes que adeudan a la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

Nación 08:02 AM La titular del INDEP destacó que entre los beneficios del programa se encuentran: Carta de finiquito amplio de sus créditos con la FNDL, que acredite la inexistencia de adeudos.

Desistimiento de acción legal por finiquito de pago.

Liberación de las garantías y la entrega de los documentos valor correspondientes.

Actualización del Buró de Crédito

Podrán beneficiarse con nuevos créditos por parte de la banca comercial y de otros intermediarios financieros. Señaló que actualmente existen 43 centros de atención en el país para atender a las personas que quieran acceder al programa.



Nación 07:55 AM Mónica Fernández Balboa, directora del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), anuncia un programa para los deudores de la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. Detalló que existen más miles de mujeres con créditos que no han podido pagar, por lo que se crea un programa que las beneficia como mujeres productoras. Con dicho programa, las beneficiadas tendrán un esquema de descuento del 30%. En el caso de los hombres, con este programa se benefician más de 46 mil pequeños productores.

Nación 07:44 AM En un enlace hasta Ciénega de Flores, Nuevo León, realizan la entrega de viviendas del Bienestar en la entidad. El gobernador Samuel García agradece la construcción de viviendas en la entidad y anuncia la construcción de nuevas escuelas y preparatorias en el estado. La meta de construcción de viviendas es de 77 mil casas, con una inversión de más de 46 mil millones de pesos. Este miércoles realizan la entrega de casi 50 viviendas a las familias beneficiadas.

Nación 07:34 AM Inicia la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aquí la transmisión completa:

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