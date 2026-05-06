Washington.— El valor de las exportaciones de México a Estados Unidos creció 7% en marzo de este año respecto al mismo mes de 2025, para ubicarse en 51 mil 203 millones de dólares, informó la Oficina del Censo del país vecino.

De acuerdo con las estadísticas dadas a conocer este martes, se trató del monto más alto para cualquier mes desde que hay registro, y a pesar de la política comercial más proteccionista impulsada por el actual gobierno de EU.

De esta forma, el déficit comercial total de EU subió 4.4% en marzo, el primer mes completo tras el fallo de la Suprema Corte que declaraba ilegales los aranceles del presidente Donald Trump.

El desequilibrio aumentó en 2 mil 500 millones de dólares frente a febrero, cuando el saldo negativo fue de 57 mil 800 millones.

Marzo fue el primer mes completo de datos comerciales desde que el 20 de febrero el Tribunal Supremo declaró ilegal argumentar una emergencia nacional para imponer aranceles globales, lo que obligó a la administración Trump a declarar por la vía legal de la sección 122, que expira en julio.

Las exportaciones de bienes y servicios ascendieron en marzo a 320 mil 900 millones de dólares, 2% más que en febrero, mientras las importaciones crecieron 2.3%, a 381 mil 200 millones de dólares.

El deterioro del saldo comercial de bienes y servicios reflejó un aumento del déficit de bienes por 4 mil 100 millones de dólares, hasta 88 mil 700 millones, y un incremento del superávit de servicios de mil 600 millones, hasta 28 mil 400 millones de dólares.

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