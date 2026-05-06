Autoridades federales en coordinación con el Gobierno de Morelos detuvieron a cinco personas de una célula delictiva de extorsión, narcomenudeo, homicidios y robo de vehículos en Morelos.

Durante el operativo un agresor perdió la vida, dos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) resultaron heridos y reciben atención médica.

En redes sociales, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que entre los detenidos se encuentra Rodolfo “N”, alias “Don Ramón”, identificado como líder de “Los Linos”, así como Carlos “N”, uno de sus principales operadores.

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La célula delictiva está relacionada con extorsión, narcomenudeo, homicidios, robo de vehículo y otros hechos de violencia en distintos municipios de Morelos, así como trasiego de droga a Estados Unidos, principalmente a San Antonio, El Paso, Atlanta y Carolina del Norte.

“Las operaciones continúan y más adelante se informará”, detalló el funcionario federal.

A las 07:47 horas, García Harfuch actualizó el saldo de esta operación, el cual indica que fueron ocho detenidos, un delincuente que perdió la vida, cuatro armas largas aseguradas, cinco armas cortas aseguradas, 24 teléfonos asegurados, droga, etcétera.

Asimismo, indicó que uno de los dos elementos de la SSPC heridos se encuentra de urgencia en quirófano.

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