"Ojalá te hubieran protegido de la misma manera"; Grecia Quiroz critica protección a Rocha y "abandono" a su esposo

La alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, criticó que el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya cuente con protección "por recomendación" después de haber pedido licencia con el fin de separarse del cargo.

A través de Facebook, Quiroz comparó al mandatario sinaloense con su esposo y exalcalde de Uruapan Carlos Manzo. "Ojalá te hubieran protegido de la misma manera. Pero como pertenecías a un movimiento ciudadano y no a un movimiento político, te ignoraron y te dejaron solo".

Agregó que, con protección, aún estaría con su familia. "En México, los mecanismos de protección existen. La pregunta es cómo, cuándo y para quién se activan", concluyó.

Lee también PAN en el Senado formaliza petición para desaparecer poderes en Sinaloa; "Ejecutivo, Legislativo y Judicial se tienen que ir"

Acusaciones contra Rubén Rocha Moya

El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rocha Moya, al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, al senador Enrique Inzulza y a otros siete funcionarios de posible narcotráfico y posesión de armas.

Dos días después, el gobernador de Sinaloa pidió al Congreso estatal permiso para separarse de su puesto mientras las investigaciones en contra suya están en proceso.

El lunes, el secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que Rubén Rocha Moya tiene equipo de seguridad personal, la cual no solicitó pero se le dio "por recomendación".

Grecia Quiroz asumió este cargo el pasado 5 de noviembre de 2025 después del asesinato de Manzo, ocurrido el 1 de noviembre, luego de haber inaugurado el Festival de las Velas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft/bmc