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El dirigente de (PAN), Jorge Romero Herrera, abrió las puertas a la alcaldesa de Uruapan, , a la candidatura de la gubernatura de Michoacán rumbo a 2027.

A una pregunta hecha durante una conferencia de prensa llevada a cabo este jueves en la entidad, el líder panista reconoció a Quiroz debido a su determinación y valentía.

"Yo no he tenido el gusto de conocerla, de hablar con ella. Por supuesto que está en el interés de Acción Nacional a lo largo de todo el país sentarnos a platicar con los liderazgos y poner enfrente nuestras coincidencias".

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Romero Herrera considera que coinciden con la alcaldesa de Uruapan alusivo a que el Movimiento de Regeneración Nacional es una estafa. "Si a ti te ofrecen A y te acaban dando B, eso es un fraude, es la 4T. Es una hipercoincidencia entre ella y nosotros", comentó.

Concluyó que su partido político no tiene las puertas cerradas para nadie. "Las tenemos completamente abiertas para todos y por supuesto que ella es un liderazgo de Urupan, de Michoacán, con quien queremos platicar".

Grecia Quiroz asumió dicho cargo el pasado 5 de noviembre de 2025 después del asesinato de su esposo y alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre, luego de haber inaugurado el Festival de las Velas.

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dft/bmc

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