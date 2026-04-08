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Uruapan. - La alcaldesa sustituta de Uruapan, , dijo que considera la posibilidad de participar en las elecciones de 2027, cuando se elegirá gobernador en Michoacán, siempre y cuando sea para que las cosas cambien.

En declaraciones a medios locales, Quiroz dijo que siente el respaldo de la gente, que te dicen "" y eso es lo que le da fuerza.

Dijo que se le han acercado empresarios y personas que quieren que el Movimiento del Sombrero, que ella encabeza, participe en las elecciones de 2027.

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“Yo estoy haciendo una valoración muy seria… he sido muy sincera en decirles que si acepto este reto es porque las cosas realmente tienen que cambiar para Michoacán, porque si vamos a volver a lo mismo, no tiene caso que participemos”, dijo.

“Yo estoy convencida de que, si llego a participar, yo sé que me voy a enfrentar a un … que vamos a tocar intereses muy profundos”, expresó.

Señaló que lo importante es estar del lado de la gente y si no es así “preferiría no participar”.

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dmrr/cr

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