El gobierno de Morelos inauguró en Chapultepec, CDMX, la exposición fotográfica “En Morelos hasta las piedras son zapatistas”, como parte de la conmemoración del 107 aniversario luctoso del general Emiliano Zapata Salazar, asesinado en Chinameca Morelos.

El secretario de Educación, Ciencia y Tecnología de la CDMX, Pedro Moctezuma Barragán celebró la presencia del sur en estos momentos en que México, dijo, necesita enraizarse en sus tradiciones y en su pueblo profundo para poder superar esta crisis que nos invita a crear un mundo nuevo, de paz, armonía y justicia.

La gobernadora Margarita González Saravia afirmó que la muestra es la mirada de un pueblo que sigue reconociéndose en Zapata, que lo nombra, lo recuerda, lo reconoce y le agradece por haber dado su vida por la dignidad y la justicia para el pueblo unido.

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“En Morelos, la historia se resguarda en la vida de las comunidades, sus ejidos, en la memoria de nuestro pueblo, en la tierra que nos une. La memoria de Zapata se vive, se nombra y se transmite de generación en generación. Es la raíz de un pueblo que recuerda siempre que la lucha por la justicia es posible y está presente”, sostuvo.

La gobernadora aprovechó para replicar el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de asistir el 10 de abril a la exhacienda de Chinameca para inaugurar el Museo de las Mujeres zapatistas en la casa perteneció a Josefina Espejo, la esposa del general Emiliano Zapata, en el municipio dr Ayala.

Carlos Barreto Zamudio, director del Colegio de Morelos, dijo que la muestra nos invita a reflexionar acerca de la persistencia de un símbolo que ha atravesado el tiempo sin perder su raíz popular.

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Estamos frente a una expresión viva de la memoria colectiva de una persistencia que no se diluye, sino que se reinventa y se resignifica. Hablar del general Zapata es hablar de una de las figuras más reconocidas de México en el mundo. Su imagen es hoy un referente universal de lucha por la justicia, la tierra y la dignidad, sostuvo.

“Si hoy lo reconocemos como símbolo, es también porque la imagen del general en jefe atravesó momentos de conflicto, de disputa y de negación. Desde 1911 y hasta 1919 tras su asesinato, se intentó imponer una narrativa que lo reducía a un cabecilla derrotado, pero desde el primer aniversario luctuoso fueron los propios pueblos, quienes comenzaron a recordarlo como líder y como compañero, explicó.

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