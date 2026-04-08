En el marco del Día Mundial de la Salud, la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio dio a conocer que planteó al Gobierno de México la construcción de un albergue para familiares de pacientes en la zona de hospitales de dicha demarcación, proyecto que ya se encuentra en revisión.

Durante la inauguración de la feria “Juntas y Juntos por la Salud Tlalpan 2026”, realizada en la explanada de la demarcación, la edil explicó que esta propuesta responde a una problemática persistente en la zona, en la que familiares de pacientes permanecen a la espera en condiciones que no son adecuadas.

“Necesitamos un espacio digno para todas aquellas personas que se quedan esperando a sus familiares; hoy muchas de ellas lo hacen en la vía pública y eso es algo que tenemos que atender de manera integral”, dijo.

Lee también Coyoacán ofrece servicios gratuitos de salud con Ruta Violeta; jornada en Pedregal de Santa Úrsula

En un comunicado, la alcaldía precisó que este planteamiento se realizó en una reunión con el secretario de Salud del Gobierno de México, en la que también se abordaron otros proyectos para la zona de hospitales, entre ellos el ordenamiento de la movilidad y la posibilidad de construir un estacionamiento para visitantes y personal médico.

“No se trata sólo del albergue, también hay una necesidad de ordenar la zona, de generar condiciones para quienes trabajan aquí y para quienes vienen a atenderse o acompañar a sus familiares”, indicó la alcaldesa.

Asimismo, la edil anunció el inicio de operativos permanentes para el reordenamiento del comercio en vía pública y la regulación de franeleros, como parte de una estrategia para mejorar la seguridad en el entorno hospitalario.

Lee también Clara Brugada promete retirar punto de cannabis en colonia Guerrero; vecinos piden recuperar espacio público

Agregó que, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, se prevé la instalación de un sendero seguro con luminarias en este punto de la zona de hospitales, con el objetivo de fortalecer las condiciones de seguridad para trabajadores, pacientes y visitantes, particularmente en horarios nocturnos.

En este contexto, la alcaldía realizó la feria “Juntas y Juntos por la Salud Tlalpan 2026”, con la participación de más de 20 institutos nacionales y hospitales de alta especialidad, en el marco del Día Mundial de la Salud.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL