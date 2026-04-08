La alcaldía Coyoacán informó que en la colonia Pedregal de Santa Úrsula se llevarán a cabo jornadas de la “Ruta Violeta”, con servicios gratuitos de salud dirigidos a la población.

¿Cuándo y dónde se llevará acabo la Ruta Violeta en Coyoacán?

A través de sus redes sociales, la demarcación indicó que esta jornada se realizará este miércoles 8 de abril en la calle San Gonzalo, frente al Mercado Pescaditos, en un horario de 09:00 a 14:00 horas.

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Durante la actividad, se brindarán servicios gratuitos de salud integral, así como asesoría y mesas de diálogo para las y los asistentes.

La alcaldía detalló que en estas jornadas participarán instituciones como MEXFAM, FUCAM, Salud Digna y el Centro de Salud Carmen Serdán.

“Acércate y aprovecha nuestros servicios gratuitos de salud integral, asesoría y mesas informativas”, publicó la alcaldía en redes sociales.

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