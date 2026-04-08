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La jefa de Gobierno, , se comprometió a retirar un punto situado en inmediaciones de la colonia Guerrero, luego de que vecinos lo solicitaron.

La mandataria iba de salida tras encabezar un evento de vivienda en dicha colonia, cuando vecinos de la zona se acercaron a ella para pedirle que les ayude a retirar dicho plantón.

“Ahorita que me vaya voy a ver bien donde está, por supuesto que no puede estar en medio de una comunidad”, dijo la mandataria ante vecinos quienes le señalaron que anteriormente en ese lugar había gente bailando y ejercitándose.

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“Me llevo ahorita este tema y con mucho gusto lo veo, lo vamos a quitar”, afirmó la jefa de Gobierno.

Minutos antes, durante el evento de vivienda, la mandataria capitalina se comprometió a impulsar la colonia Guerrero y adelantó que hará de esta zona un “Territorio de Paz”. Además, prometió regresar a la zona para hablar con la comunidad y evitar que esta colonia tenga problemas graves que “se vuelvan irreparables”.

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