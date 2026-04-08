La Policía capitalina detuvo a dos sujetos que aparentemente robaron tres motocicletas estacionadas, en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que oficiales en campo que realizaban labores de vigilancia en la colonia Santa Isabel Tola, fueron alertados por un ciudadano, quien refirió que metros adelante dos hombres subían motos a una camioneta de carga.

Los policías se acercaron al lugar y al entrevistarse con los sospechosos aseguraron que les pagaron por trasladar las motos a la alcaldía Cuauhtémoc.

Sin embargo, los uniformados verificaron los datos de los vehículos, de los cuales dos tenían reporte activo de robo, uno en la Ciudad de México y el otro en el Estado de México.

Lee también Modernizan accesos al Tren Suburbano en la estación Buenavista

Por lo anterior, los dos sujetos fueron aprehendidos y junto con las motos, los presentaron ante un agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, a través de sus redes sociales, destacó la recuperación de las tres motocicletas.

"Se recuperaron tres motocicletas, una con reporte de robo en Ecatepec, Estado de México, otra con reporte de robo activo en la Ciudad de México y otra sin placas de circulación; además se aseguró una camioneta de carga en la que intentaban llevarlas a la colonia Centro".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL