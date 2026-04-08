Cuautitlán Izcalli, Méx.— Usuarios del Tren Suburbano se encontraron con un nuevo diseño de torniquetes en la estación Buenavista, mismos que forman parte del sistema de modernización para la próxima entrada en operación del proyecto ferroviario al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Fuentes consultadas por EL UNIVERSAL explicaron que la instalación de los nuevos equipos inició esta semana para que puedan converger los ecosistemas del actual servicio Buenavista-Cuautitlán, operado por la empresa Ferrocarriles Suburbanos, así como el próximo operador de la ampliación del Tren Buenavista-AIFA, mismo que está cerca de ser inaugurado por el gobierno federal, luego de un retraso por temas de certificación, de acuerdo a lo expuesto por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Los nuevos torniquetes fueron instalados en la salida de la estación Buenavista, y en total, son nueve equipos que cuentan con validador de tarjeta; tienen el icono para aceptar pago con tarjetas bancarias y dispositivos inteligentes, así como pantalla digital.

Los otros nueve torniquetes siguen siendo los que fueron instalados en 2008, tienen un sistema con pantalla análoga pequeña que indica el saldo precargado y un lector de tarjeta.

La única estación con este nuevo modelo de torniquetes de salida es la terminal de Buenavista, espacio desde el cual saldrán los trenes al AIFA.

La modernización fue implementada por el gobierno de México, y no por la empresa que se encarga de la administración y operación del Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán, la cual tiene la concesión para ese ramal y que ya no será la que se encargue de la ruta a la terminal aérea.

Lo anterior a través del ramal que comienza en Lechería, para seguir por las estaciones que fueron nombradas en su inicio como Cueyamil, Los Agaves, Teyahualco, Prados Sur, Nextlalpan, Xaltocán y la terminal del AIFA.

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