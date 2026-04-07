Un hombre de entre 25 y 30 años de edad perdió la vida tras ser atacado con disparos de arma de fuego en la vía pública, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos de la colonia San Felipe de Jesús alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones en el cruce de las calles Coyuca y Tamazola. Al salir de sus domicilios, localizaron a un hombre inconsciente, con heridas por arma de fuego, tendido sobre la vía pública.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al sitio, donde también arribó personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). Tras la valoración, los paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales a consecuencia de los impactos de bala.

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Según versiones preliminares, los probables responsables habrían huido del lugar a bordo de una motocicleta; sin embargo, hasta el momento no se cuenta con datos que permitan su identificación o localización.

La zona fue acordonada por policías capitalinos, quienes cubrieron el cuerpo con una sábana en espera del arribo de peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, encargados de realizar las diligencias correspondientes. El caso fue notificado a la Coordinación Territorial y ya es objeto de investigación por parte de las autoridades.

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cdm