Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que, este martes 7 de abril, presentó una denuncia ante la Unidad de Responsabilidades de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno contra Virginia Guillén Ávalos, quien es empleada de dicha empresa productiva del Estado, para que, a partir de sus facultades, determine lo correspondiente.

Guillén Ávalos, que tiene el cargo de auxiliar técnico B y por el cual recibe un salario mensual de 38 mil pesos, organizó una fastuosa fiesta de XV años para su hija que, según cálculos extraoficiales, pudo tener un costo cercano a los 40 millones de pesos (mdp).

Este martes, EL UNIVERSAL reveló que esta mujer ha adquirido casas, terrenos y una camioneta BMW con pago de contado, y olvidó reportar qué pasó con los bienes en su última declaración.

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Virginia Guillén Ávalos es esposa de Juan Carlos Guerrero Rojas, quien es empresario de Tabasco y contratista de Pemex, cuya hija María Fernanda tuvo una lujosa celebración de XV años en marzo pasado en Tabasco. Galilea Montijo condujo el evento, el cual contó con la participación de artistas como Belinda y el colombiano J Balvin.

En la plataforma Nómina Transparente, a cargo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se indica que "Vicky" - como le dicen familiares y amigos- trabaja como Auxiliar Técnico B en Pemex Exploración y Producción (PEP).

Detalla que por dicho puesto percibe un salario mensual bruto de 54 mil 668 pesos, de los cuales, su salario neto es de 38 mil 008.76 pesos.

Dueñas de casas

En la Declaración Patrimonial del año pasado, Guillén Ávalos solo reportó ingresos anuales por su trabajo en Pemex por 581 mil pesos, y ningún otro ingreso extra.

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Además, no reportó tener ninguna cuenta bancaria o tarjetas de crédito.

Sin embargo, en su Declaración de 2021, informó ser dueña de diferentes bienes, como casas, terrenos, e incluso un automóvil de lujo BMW, el cual pagó de contado.

En su declaración patrimonial de ese año, detalló que era dueña de una casa de 171 metros con valor de 717 mil pesos que había adquirido en 2008 por medio de un crédito hipotecario del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

Virginia Guillén Ávalos también reportó que el 20 de agosto de 2018 compró de contado una casa con un valor de 896 mil 347 pesos.

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Un mes después, en septiembre de ese año compró también de contado un terreno de 2 mil 268 metros por 238 mil 234 pesos.

Además, informó que era dueña de otra casa que le fue donada en 1990 con una extensión de 215 metros.

La trabajadora de Pemex detalló que se compró de contado en 2001 un terreno de 194 metros por 15 mil 520 pesos.

Pagó de contado un BMW de casi 900 mil pesos

En su declaración patrimonial de hace cinco años, Virginia Guillén Ávalos informó que en diciembre de 2014 compró de contado un automóvil BMW último modelo con un valor de 829 mil 900 pesos.

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La trabajadora de Pemex reportó ser dueña de una cuenta de ahorros, otra cuenta de depósito a plazos y una más de nómina sin que se hicieran públicos los respectivos montos.

En su última Declaración Patrimonial, la trabajadora de Pemex no detalló si estos bienes siguen bajo su propiedad o si los vendió, arrendó o cedió.

Deben declarar si venden, rentan o ceden

En el Instructivo de Llenado de la Declaración Patrimonial, la Secretaría Anticorrupción advierte a todas las y los funcionarios públicos del gobierno federal que en caso de venta, arrendamiento o donación de un inmueble, se debe incluir.

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