Virginia Guillén Ávalos trabaja como auxiliar técnico “B” en Petróleos Mexicanos (Pemex), puesto por el que recibe un salario mensual de 38 mil pesos. Sin embargo, esto no le impidió gastar cerca de 40 millones de pesos en una megafiesta de XV años a su hija.

Virginia Guillén Ávalos es esposa de Juan Carlos Guerrero Rojas, un empresario de Tabasco y contratista de Pemex, cuya hija María Fernanda tuvo una lujosa celebración de XV años en marzo pasado en Tabasco. Galilea Montijo condujo el evento, el cual contó con la participación de artistas como Belinda y el colombiano J Balvin.

En la plataforma Nómina Transparente, a cargo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), se indica que Vicky, como le dicen familiares y amigos, trabaja como auxiliar técnico “B” en Pemex Exploración y Producción (PEP).

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La madre de la quinceañera tiene un puesto técnico en Pemex. Su esposo es empresario.

Detalla que por este puesto percibe un salario mensual bruto de 54 mil 668 pesos, con salario neto es de 38 mil 8.76 pesos.

Dueña de tres casas

En la Declaración Patrimonial del año pasado, Virginia Guillén Ávalos sólo reportó ingresos anuales por su trabajo en Pemex por 581 mil pesos y ningún otro ingreso extra. No reportó tener ninguna cuenta bancaria o tarjetas de crédito.

Sin embargo, en su declaración de 2021 Guillén Ávalos informó ser dueña de diversos bienes, como casas, terrenos e incluso un automóvil de lujo BMW que pagó al contado.

En su declaración patrimonial de ese año la trabajadora de Pemex detalló que era dueña de una casa de 171 metros cuadrados con valor de 717 mil pesos que había adquirido en 2008 por medio de un crédito hipotecario del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

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También informó que el 20 de agosto de 2018 compró de contado una casa con un valor de 896 mil 347 pesos.

Un mes después, en septiembre de ese año, compró también de contado un terreno de 2 mil 268 metros por 238 mil 234 pesos.

Además informó que era dueña de otra casa que le fue donada en 1990 con extensión de 215 metros. Detalló que también compró de contado en 2001 un terreno de 194 metros por 15 mil 520 pesos.

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Pagó de contado un BMW de casi 900 mil

En su declaración patrimonial de hace cinco años, Virginia Guillén Ávalos informó que en diciembre de 2014 compró de contado un automóvil BMW último modelo con un valor de 829 mil 900 pesos.

La trabajadora de Pemex reportó ser dueña de una cuenta de ahorros, otra cuenta de depósito a plazos y una más de nómina, sin que se hicieran públicos los respectivos montos.

En su última Declaración Patrimonial, la empleada no detalló si estos bienes todavía siguen bajo su propiedad o si los vendió, arrendó o cedió.

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Deben declarar si venden, rentan o ceden

En el Instructivo de Llenado de la Declaración Patrimonial, la Secretaría Anticorrupción advierte a todos los funcionarios del gobierno federal que en caso de venta, arrendamiento o donación de un inmueble se debe incluir.

“En caso de baja del inmueble incluir motivo. Elegir la razón por la cual se da de baja, venta, donación, siniestro u otro. Especifique.

“Por enajenación de bienes [después de impuestos]. Proporcionar el monto neto recibido durante el año inmediato anterior, por la venta de algún bien inmueble, vehículo y/o mueble”, indica el instructivo.

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