Un ataque armado contra civiles sobre la carretera Cuautla–Galeana, al sur del estado, y un posterior enfrentamiento entre delincuentes y policías, dejó un saldo de seis personas muertas, entre ellos tres elementos policiacos.

Uno de los oficiales falleció en el lugar del ataque, mientras que otros dos fueron llevados con vida a un hospital, donde perdieron la vida minutos después debido a la gravedad de las heridas.

También murieron un hombre y una mujer que se encontraban en el sitio del ataque. Otra más en el nosocomio.

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Estás son las primeras bajas policiales desde que el general José Luis Bucio Quiroz asumió el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Morelos, hace un mes exacto.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados abrieron fuego contra un grupo de personas alrededor de las 20:00 horas, lo que provocó una escena de caos y pánico entre habitantes.

El caso generó una persecución policial en el que se enfrentaron a tiros con el grupo delictivo. Testigos señalaron que los agresores huyeron en un vehículo compacto color blanco. Tras el ataque, se desplegó un operativo que derivó en una persecución y posteriormente en un enfrentamiento armado.

Autoridades detuvieron a varios presuntos responsables en el poblado de Temilpa Viejo. Foto: Especial

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Horas más tarde, autoridades detuvieron a varios presuntos responsables en el poblado de Temilpa Viejo, supuestamente relacionados con los hechos. Elementos de la Fiscalía General del Estado de Morelos acudieron al lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos y abrir la carpeta de investigación correspondiente.

Tlaltizapan registró un repunte de hechos delictivos desde la llegada de la alcaldesa Nancy Gómez Flores, surgida del Partido Verde Ecologista de México.

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cdm