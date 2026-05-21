[Publicidad]
Monterrey. – El empresario regiomontano José Lobatón fue arrestado por autoridades de Nuevo León luego de que un juez lo vinculara a proceso por un presunto esquema de fraude inmobiliario que habría dejado afectaciones por más de 560 millones de pesos.
Lobatón, identificado como propietario de la desarrolladora Proyectos 9, fue detenido la noche del miércoles dentro del Swiss Hospital, ubicado en el sector Miravalle, después de no acudir de manera presencial a la audiencia judicial realizada en el Palacio de Justicia estatal.
La defensa del empresario aseguró que permanecía internado por supuestos problemas cardiacos; sin embargo, el juez determinó emitir una orden de aprehensión al considerar que debía comparecer ante la autoridad.
Lee también Jueza libera a 3 detenidos supuestamente ligados a red de huachicol en NL; estaban señalados de vínculos con "El Titán" del Cártel del Noreste
Tras una audiencia privada que se extendió por cerca de 13 horas, el juzgador ordenó prisión preventiva para Lobatón y para Manuel Enrique Cano, abogado señalado como representante legal de la empresa.
Ambos fueron trasladados al penal de Apodaca, donde enfrentarán su proceso legal.
Durante la exposición de pruebas, la Fiscalía presentó contratos, comprobantes de depósitos, fotografías y diversa documentación relacionada con desarrollos inmobiliarios que presuntamente fueron comercializados sin ser concluidos.
Entre los proyectos señalados por las víctimas se encuentran los complejos Lalo, Lola, Sohl, Verde Moca, Azul Moca y Amarillo Moca, en Monterrey, además de Volga y Las Palmas, en San Pedro Garza García.
Desde temprana hora, agentes ministeriales permanecieron apostados en el hospital privado para evitar una posible salida del empresario.
Finalmente, alrededor de las 22:30 horas, Lobatón abandonó el inmueble esposado y escoltado por elementos de investigación rumbo a las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones, previo a su traslado al Penal de Apodaca.
Lee también Vacaciones de ensueño terminan en fraude; agencia de viajes desaparece tras estafar a más de 300 personas en León
En contraste, Manuel Enrique Cano no fue detenido en ese momento debido a que el juez le concedió un plazo para presentarse voluntariamente. De incumplir, la Fiscalía podría solicitar su captura.
El caso de Proyectos 9 ha acumulado un total de 198 denuncias ante la Fiscalía estatal.
Los afectados aseguran haber invertido en departamentos vendidos en preventa que nunca fueron entregados o que quedaron inconclusos, pese a que realizaron pagos parciales o completos.
García, Nuevo León, reduce 72% la incidencia delictiva; delitos patrimoniales caen a mínimos históricos en 2026
[Publicidad]
Más información
Mundo
Incendian centro médico para tratamiento del ébola en el Congo; crece frustración por avance del virus
Estados
VIDEO Toro cae de remolque en Michoacán; termina impactando contra motocicletas y vehículos estacionados
Descubre y Compra
Hot Sale 2026: las ofertas adelantadas en Amazon México; consigue celulares de las mejores marcas con hasta 50% de descuento
Nación
Presidente del Consejo Europeo arriba al Senado; es recibido por Laura Itzel Castillo
Sección
Adrián Rubalcava supervisa las obras 24/7 en Bellas Artes: "Esta estación va a quedar divina"
Sección
¿Realmente funcionan los calzones menstruales o son pura mercadotecnia?
Sección
“Ya se relajó”: taxis por aplicación operan otra vez dentro del AICM pese a restricciones
Sección
Camión sin frenos arrasa con 12 autos y termina incrustado en gasolinera de Álvaro Obregón