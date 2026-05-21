Monterrey. – El empresario regiomontano José Lobatón fue arrestado por autoridades de Nuevo León luego de que un juez lo vinculara a proceso por un presunto esquema de fraude inmobiliario que habría dejado afectaciones por más de 560 millones de pesos.

Lobatón, identificado como propietario de la desarrolladora Proyectos 9, fue detenido la noche del miércoles dentro del Swiss Hospital, ubicado en el sector Miravalle, después de no acudir de manera presencial a la audiencia judicial realizada en el Palacio de Justicia estatal.

La defensa del empresario aseguró que permanecía internado por supuestos problemas cardiacos; sin embargo, el juez determinó emitir una orden de aprehensión al considerar que debía comparecer ante la autoridad.

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Tras una audiencia privada que se extendió por cerca de 13 horas, el juzgador ordenó prisión preventiva para Lobatón y para Manuel Enrique Cano, abogado señalado como representante legal de la empresa.

Ambos fueron trasladados al penal de Apodaca, donde enfrentarán su proceso legal.

Durante la exposición de pruebas, la Fiscalía presentó contratos, comprobantes de depósitos, fotografías y diversa documentación relacionada con desarrollos inmobiliarios que presuntamente fueron comercializados sin ser concluidos.

Foto: Especial

Entre los proyectos señalados por las víctimas se encuentran los complejos Lalo, Lola, Sohl, Verde Moca, Azul Moca y Amarillo Moca, en Monterrey, además de Volga y Las Palmas, en San Pedro Garza García.

Desde temprana hora, agentes ministeriales permanecieron apostados en el hospital privado para evitar una posible salida del empresario.

Finalmente, alrededor de las 22:30 horas, Lobatón abandonó el inmueble esposado y escoltado por elementos de investigación rumbo a las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones, previo a su traslado al Penal de Apodaca.

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En contraste, Manuel Enrique Cano no fue detenido en ese momento debido a que el juez le concedió un plazo para presentarse voluntariamente. De incumplir, la Fiscalía podría solicitar su captura.

El caso de Proyectos 9 ha acumulado un total de 198 denuncias ante la Fiscalía estatal.

Los afectados aseguran haber invertido en departamentos vendidos en preventa que nunca fueron entregados o que quedaron inconclusos, pese a que realizaron pagos parciales o completos.