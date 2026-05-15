Monterrey, Nuevo León. - Una jueza federal con sede en Nuevo León ordenó la liberación de tres de las cuatro personas detenidas durante los cateos realizados el fin de semana en inmuebles de Monterrey y San Pedro Garza García, como parte de un operativo federal relacionado con una presunta red de robo de hidrocarburos.

Los detenidos fueron señalados por autoridades federales por supuestos vínculos con José Antonio Cortés Huerta, alias “Titán” o “El Mamado”, identificado como presunto líder de una célula ligada al Cártel del Noreste y presuntamente dedicada al huachicoleo en la entidad.

La resolución fue emitida por la jueza María de los Ángeles Padrón, quien determinó no vincular a proceso a tres de los implicados, mientras que solo uno permaneció sujeto a procedimiento judicial.

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Las capturas ocurrieron tras una serie de cateos encabezados por fuerzas federales en distintos puntos del área metropolitana de Monterrey, en una investigación relacionada con el hallazgo de un túnel y operaciones presuntamente ligadas al tráfico ilegal de combustible.

El caso ha cobrado relevancia por el perfil de los presuntos involucrados y por los operativos implementados por autoridades federales en Nuevo León en las últimas semanas para combatir el robo de hidrocarburos.

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