Miami.- La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos prevé menos huracanes y tormentas en el Atlántico este año.

La temporada de ciclones del Atlántico, que inicia el 1 de junio, tendrá hasta seis huracanes y 14 tormentas con nombre, por debajo del promedio histórico, según pronosticó jueves la NOAA.

El organismo científico estimó en su proyección, que realiza anualmente antes del inicio de la temporada, que este año habrá entre 8 y 14 tormentas con nombre (vientos de 63 kilómetros por hora o más), entre 3 y 6 huracanes (119 km/h o más) y entre 1 y 3 huracanes mayores (más de 179 km/h).

"La NOAA pronostica una temporada por debajo de lo normal para 2026, con aproximadamente un 55% de probabilidad de que sea inferior a lo normal, un 35% de probabilidad de que sea cercana a lo normal y un 10% de probabilidad de que esté por encima de lo normal", dijo en una conferencia de prensa el administrador de la NOAA, Neil Jacobs.

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La temporada de huracanes se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre.

Pese al pronóstico de menos ciclones en el Atlántico, el administrador de la NOAA, Neil Jacobs, pidió no bajar la guardia, puesto que una temporada inferior a la media no equivale a huracanes menos destructivos.

Más actividad en el Pacífico

El pronóstico para el Atlántico contrasta con las previsiones para el Pacífico, donde Jacobs explicó que estiman un aumento de la actividad ciclónica.

"En el Pacífico central y oriental, prevemos una probabilidad del 70 % de que la actividad sea superior a lo normal. Para el Pacífico oriental, esperamos entre 15 y 22 tormentas con nombre, de 9 a 14 huracanes y de 5 a 9 huracanes mayores; y para el Pacífico central, esperamos entre 5 y 13 ciclones tropicales", indicó.

Esto se debe, entre otros motivos, a la casi segura aparición del fenómeno meteorológico "El Niño" durante la temporada de huracanes, que podría alcanzar la categoría de "Superniño" a finales de año.

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"El Niño" consiste en un calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico ecuatorial que modifica los patrones climáticos, lo que reduce la actividad ciclónica en el Atlántico al impedir que las ondas tropicales que salen de África se reorganicen en depresiones tropicales, tormentas tropicales y en huracanes.

El último boletín del NOAA establece en un 82% las probabilidades de aparición de "El Niño" entre mayo y junio, con un 98% de posibilidades de que ocurra antes del final del año.

Un posible "Superniño"

Las simulaciones del organismo agregan que en uno de cada tres casos, este año se registrará un "'Superniño" a partir de noviembre, que sucede cuando la temperatura del agua aumenta en más de dos grados, aunque no se traduce directamente en huracanes más potentes.

"El Niño aumenta la cizalladura vertical del viento, lo que altera el flujo de salida en los niveles más altos y dificulta que las ondas del este que provienen de África se desarrollen y se fortalezcan hasta convertirse en tormentas", explicó Jabocs sobre por qué se reduce la probabilidad de huracanes en el Atlántico.

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Pero aclaró que en el Pacífico central y oriental, "El Niño" reduce la cizalladura vertical del viento, lo que eleva la actividad ciclónica.

La última temporada de huracanes se convirtió en la primera en una década en la que ningún ciclón alcanzó Estados Unidos, aunque la tormenta tropical Chantal causó 6 muertos a su paso por Carolina del Norte.

En 2025, el Atlántico registró 13 tormentas con nombre, de las cuales 5 ascendieron a la categoría de huracán, cuatro de ellos 'mayores' por sus fuertes vientos.

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