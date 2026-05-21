El municipio de García, Nuevo León, reportó una reducción de 72.5 por ciento en la incidencia delictiva durante los primeros cinco meses de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2024, último año de la administración pasada.

De acuerdo con cifras de la Unidad de Análisis e Inteligencia del Gobierno Municipal, entre enero y mayo de 2024 se contabilizaron mil 516 incidencias, mientras que en el mismo lapso de 2026 la cifra bajó a 417 casos.

El gobierno encabezado por el alcalde Manuel Guerra Cavazos atribuyó estos resultados al fortalecimiento de la estrategia Escudo García, coordinada por el secretario de Seguridad Pública, Guadalupe Saldaña Vargas, la cual contempla acciones de prevención, vigilancia, inteligencia operativa, patrullajes estratégicos y coordinación institucional.

Lee también Samuel García anuncia expansión de Atlas Copco en Nuevo León; fortalecen industria tecnológica

Uno de los rubros con mayor disminución fue el de delitos patrimoniales, que incluye robo a casa habitación, robo a negocio, robo a transeúnte y robo de vehículo.

En mayo de 2024 se registraron 217 delitos patrimoniales, mientras que en mayo de 2026 se contabilizaron únicamente 37 casos, lo que representa una reducción de 82.9 por ciento.

El municipio destacó que mayo de 2026 registró el nivel más bajo de delitos patrimoniales dentro de la serie comparable entre 2024 y 2026.

Además, al realizar un análisis proporcional por administración, el promedio mensual de delitos patrimoniales también mostró una caída importante.

Lee también Nuevo León inaugura edificio de terapia en DIF Capullos; concentrará rehabilitación y atención especializada infantil

La administración 2021-2024 acumuló 7 mil 856 delitos patrimoniales en aproximadamente 36 meses, equivalente a un promedio mensual de 218.2 casos. En contraste, la administración 2024-2027 suma mil 954 delitos en 20 meses, con un promedio mensual de 97.7 casos.

Esto representa una disminución de 55.2 por ciento en el ritmo mensual de este tipo de delitos.

El comparativo más reciente también refleja la tendencia a la baja. Entre agosto-septiembre de 2024 y abril-mayo de 2026, la incidencia total pasó de 501 a 150 casos, lo que representa una reducción de 70.1 por ciento.

En ese mismo periodo, los delitos de alto impacto disminuyeron de 69 a 30 casos; los delitos patrimoniales bajaron de 429 a 119; y los casos de violación pasaron de tres a uno.

Lee también Nuevo León lanza programa "Cero Clausuras" para mipymes; prioriza regularización de negocios locales

“Los datos muestran una reducción contundente respecto al último año de la administración pasada. García pasó de mil 516 incidencias entre enero y mayo de 2024 a 417 en el mismo periodo de 2026”, informó el Gobierno Municipal.

La administración local aseguró que la estrategia Escudo García continuará fortaleciéndose con énfasis en inteligencia policial, prevención territorial, vigilancia estratégica y respuesta operativa para mantener la tendencia de reducción delictiva en el municipio.

LL