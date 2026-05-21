Rusia declaró que la inculpación presentada por Estados Unidos contra el expresidente de Cuba, Raúl Castro, es inaceptable y roza la violencia, según reportaron medios estatales rusos.

"Consideramos que la presión que se está ejerciendo sobre Cuba no puede ser justificada", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a los medios estatales rusos.

"Creemos que, bajo ninguna circunstancia, deben utilizarse esos métodos -que rozan la violencia- contra jefes de Estado", ya sea que están en el cargo o que fueron mandatarios, agregó.

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Rusia rechazó las nuevas presiones de Estados Unidos contra Cuba con la "fabricación de acusaciones" contra el expresidente cubano Raúl Castro, imputado por Washington por el derribo de dos avionetas en 1996.

Según un comunicado de Exteriores ruso, los intentos de Washington de "fabricar acusaciones" contra una figura política que "goza de tanta autoridad en Cuba" están condenados al fracaso.

"Confiamos en que los cubanos se mantendrán firmes en su lucha abnegada y valiente contra estos desafíos, que carecen de justificación moral y legal, y que el país se unirá aún más firmemente en torno a su líder histórico, Raúl Castro", señala la nota.

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En cuanto al supuesto despliegue en el Caribe del portaaviones estadounidense de propulsión nuclear USS Nimitz, Dmitri Peskov aseguró que esa demostración de poderío militar solo puede "agravar la situación".

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