“Si Freddie Mercury me enseñó algo fue a afrontar el miedo”, aseguró este jueves en Cannes el actor ganador del Oscar Rami Malek, en referencia al líder de Queen, a quien interpretó en "Bohemian Rhapsody".

Esa experiencia, confesó, fue clave para aceptar el papel que le ofreció Ira Sachs en "The Man I Love", cinta que compite por la Palma de Oro.

En este nuevo drama presentado en la alfombra roja del Festival de Cannes, el intérprete que alcanzó reconocimiento internacional por la serie "Mr. Robot" encarna a Jimmy George, una figura vinculada al mundo del teatro en la Nueva York de finales de los años 80.

El personaje vive con su pareja, interpretada por Tom Sturridge, y enfrenta la muerte provocada por el sida, mientras intenta mantener intactos sus deseos de actuar, amar y seguir disfrutando la vida.

Con esa premisa, lo primero que pensó Malek fue: “No puedo hacerlo”. Así lo admitió durante una rueda de prensa con el equipo de la película, pues inicialmente encontraba demasiadas similitudes con el personaje de Freddie Mercury, papel que le dio el Premio Oscar en 2019.

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Sin embargo, explicó que fue precisamente todo lo que aprendió al interpretar al cantante británico lo que lo llevó a cuestionarse por qué sentía temor.

“Supe que tenía que enfrentarme al miedo; si Freddie me enseñó algo fue a afrontar el miedo”, expresó el actor, quien decidió confiar en Ira Sachs, realizador conocido por títulos como "Passages" y "Keep the Lights On", para construir una nueva faceta interpretativa.

Con el desarrollo del personaje, Malek descubrió que ambos hombres eran profundamente distintos. Mientras con Mercury sintió que interpretaba a alguien marcado por un destino específico, Jimmy perseguía otras cosas.

“Jimmy está buscando simplemente creatividad, amor, intimidad, alegría y placer”, explicó el actor, destacando que el personaje vive con intensidad incluso sabiendo que la muerte se aproxima.

Sobre el origen del proyecto, Sachs comentó que él y Maurício Zacharias, su coguionista, llevaban más de quince años queriendo contar una historia sobre amor, homosexualidad, arte y sida durante aquella época.

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El director explicó que el interés nació porque se trata de una realidad que ambos vivieron directamente. Recordó que aquellos años estuvieron marcados por la expansión del VIH, mientras el Gobierno de Estados Unidos ignoraba la gravedad de la crisis sanitaria, dejando una etapa llena de dolor y pérdidas, pero también de expresiones artísticas y momentos de alegría.

Para desarrollar la película, el cineasta tomó inspiración de artistas reales de aquella Nueva York de los años 80, además de referencias culturales como "Van Gogh", película dirigida por Maurice Pialat en 1991.

La música también se convirtió en un elemento central dentro de este drama queer, incluyendo uno de los momentos más emotivos de la historia, cuando Malek interpreta "Look What They Did to My Song, Ma", canción de Melanie Safka lanzada en 1970.

Tanto Tom Sturridge como Rami Malek coincidieron en que la dirección de Sachs fue cercana, orgánica y generosa al compartir experiencias personales que ayudaron a construir los personajes.

“Eso te impacta de forma visceral”, afirmó Malek.

Por su parte, Sachs aseguró que la creatividad representa “una forma absoluta de supervivencia” y expresó su deseo de que la película despierte emociones intensas, especialmente frente al contexto político actual y las medidas impulsadas por el Gobierno de Donald Trump.

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