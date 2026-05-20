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El actor estadounidense , que cayó en desgracia tras acusaciones de agresiones sexuales, apareció este miércoles en la alfombra roja del Festival de Cannes.

El actor ganador del Oscar por "American Beauty" siempre ha negado las acusaciones en su contra, pero su carrera quedó marcada por estos casos, algunos de los cuales emergieron durante el movimiento #MeToo.

Spacey, que mantiene su inocencia, fue absuelto en 2023 de nueve cargos de presuntos delitos sexuales en Reino Unido, y un tribunal de Nueva York desestimó en 2022 una demanda civil por conducta sexual inapropiada de 40 millones de dólares contra el actor de 66 años.

Foto: EFE/EPA/TERESA SUAREZ.
Foto: EFE/EPA/TERESA SUAREZ.

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En marzo de este año, llegó a un acuerdo con tres hombres que habían presentado una demanda civil en Reino Unido en su contra.

Spacey estaba en la cima de su fama cuando surgieron las primeras acusaciones y tras ellas prácticamente no volvió a trabajar en Hollywood.

El año pasado, Spacey recibió un premio a toda su carrera al margen del Festival de Cannes.

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