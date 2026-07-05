Cada verano, la Ruta del Arte, Queso y Vino de Querétaro celebra la temporada de vendimias, un momento para agradecer la cosecha de uvas y el inicio del proceso de vinificación, a través de experiencias culturales y gastronómicas.

Muchos viñedos ya anunciaron actividades entre junio y septiembre, aunque si estás buscando una opción con un toque distinto, te proponemos visitar la vendimia estilo country de Flor de Alfalfa.

¿Dónde está Flor de Alfalfa?

Fundaddo en 1995 dentro del Rancho La Hondonada, Flor de Alfalfa es un proyecto agrícola que se dedica al libre pastoreo de vacas jersey para producir quesos y otros derivados de la leche.

Foto: Flor de Alfalfa

Desde 2018 también produce vino con técnicas orgánicas en el viñedo Golondrinas, un espacio de 7 hectáreas donde se cultivan 3 tipos de uva: tempranillo, syrah y garnacha.

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Ambas propiedades se encuentran a las afueras de Colón, Querétaro, aproximadamente a 1 hora en auto de la capital del estado y a unas 3 horas de la CDMX.

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¿Qué actividades tendrá la vendimia de Flor de Alfalfa?

El estilo de Flor de Alfalfa es campirano, por lo que la vendimia de 2026 seguirá esa línea con una fiesta country entre el viñedo y las vacas.

Foto: Sectur Querétaro

Durante la experiencia, habrá oportunidad de hacer el tradicional pisado de uvas, participar en maridajes de vinos y quesos elaborados en el rancho, comprar artesanías y otros productos orgánicos locales en su mercadillo, entrarle a los juegos para adultos y niños e incluso comer platillos de la llamada cocina de campo (directamente del asador).

Las emblemáticas vaquitas jersey de Flor de Alfalfa serán parte importante de la celebración, especialmente con un animado desfile, acompañados de tractores decorados.

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Foto: Sectur Querétaro

También podrás recorrer su cava subterránea, el viñedo para conocer de cerca el cultivo y probar los diversos vinos de la línea Bodega Golondrinas.

¿Cuándo será la vendimia de Flor de Alfalfa?

Flor de Alfalfa confirmó las fechas de su vendimia: próximo sábado 25 de julio, desde las 12:00 p.m. y hasta las 7:00 p.m.

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¿Cuánto cuesta la entrada a la vendimia de Flor de Alfalfa?

Las entradas tienen un costo de $517.24 pesos por adulto y $344.83 por niño.

Foto: Sectur Querétaro

Incluye un kit de bienvenida, copa souvenir con vino rosado, tour por el viñedo, pisado de uvas, desfile de vaquitas, juegos, música en vivo y acceso al mercadito. El consumo en el lugar se cobra por separado.

Sitio web: flordealfalfa.com/inicio

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WhatsApp: (442) 226 7888.

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