¿No conoces Guanajuato o estás pensando en regresar? La temporada de vendimia 2026 es el pretexto perfecto para darte una escapada a uno de los destinos más atractivos de México y disfrutar tanto de las fiestas, la gastronomía local y el vino, entre otros atractivos.

Aquí te traemos todos los detalles para que prepares tu escapada.

Escápate con tu pareja a la vendimia de Guanajuato que tendrá lugar en distintos municipios del estado. Foto: @rutadelvinoguanajuato

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¿Qué es la vendimia?

La vendimia es la temporada en la que se realiza la cosecha y recolección de la uva, una vez que alcanza la madurez para dar inicio al proceso de vinificación.

En las zonas vinícolas de México, incluido Guanajuato, esta tradición es la más importante de la industria del vino y del sector turístico.

Desde 1994, la cuna de la Revolución mexciana ha impulsado el desarrollo del vino gracias a las condiciones climáticas y geográficas del 'terroir'.

Guanajuato incluso ha llegado a posicionarse en el cuarto lugar nacional en producción de vino con 82 proyectos vitivinícolas, de los cuales 27 ofrecen experiencias enoturísticas.

La vendimia de este año, no solo busca fomentar el turismo, también la cultura vitivinícola con experiencias sensoriales, que combinan tradición, gastronomía y entretenimiento,

Este año se realizarán 15 eventos en bodegas y viñedos de distintos municipios de Guanajuato.

Descubre los procesos de producción del vino durante la temporada de cosecha en Guanajuato. Foto:@rutadelvinoguanajuato

¿Qué habrá en la vendimia 2026 de Guanajuato?

No importa si no eres un gran conocedor de vinos para disfrutar de la fiesta de la vendimia de Guanajuato, ya que esta celebración además ofrece degustaciones en cada uno de los viñedos participantes, entre otros atractivos:

El tradicional pisado de uva

Maridajes

Recorridos entre viñedos

Concurso de paellas

Catas a cargo de sommeliers

stands de comida

Actividades artísticas y culturales

Conciertos

Recorre los viñedos durante la cosecha en Guanajuato. Foto:@rutadelvinoguanajuato

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo la vendimia Guanajuato 2026?

Durante una extensa temporada, la vendimia 2026 se llevará a cabo del 01 de agosto hasta el 18 de octubre. Las fiestas y otros eventos se llevarán a cabo en las bodegas y viñedos de distintos municipios del estado de Guanajuato:

Dolores Hidalgo

San Miguel de Allende

San Felipe

Silao de la Victoria

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