¡Atención, turistas! El Gobierno de Japón anunció la creación de JESTA, una autorización de viaje que será obligatoria para ciertos extranjeros que deseen visitar el país asiático.

Te contamos todo lo que se sabe hasta el momento.

¿En qué consiste la nueva autorización de viaje JESTA para entrar a Japón?

JESTA es el acrónimo de Japan Electronic System for Travel Authorization, que se traduce como Sistema Electrónico de Autorización de Viaje de Japón.

Foto: . Unsplash

Similar a la eTA canadiense o al futuro ETIAS de Europa, es un nuevo requisito obligatorio para turistas extranjeros.

Fue anunciado en mayo de 2025 por Keisuke Suzuki, exministro de Justicia de Japón, como una medida para prevenir la migración ilegal, endurecer los controles de seguridad y agilizar los trámites migratorios.

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Para su obtención, se deberá completar, previo a tu viaje, un formulario en línea —en una app o sitio web aún no disponibles— con datos personales, detalles del itinerario y motivos de la visita.

Oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón revisarán la solicitud y decidirán si la aprueban o rechazan.

Foto: Tan. Unsplash

Eso sí: no se podrá entrar a Japón si la JESTA fue denegada.

¿Cuánto costará la autorización de viaje JESTA de Japón?

Hasta el momento, el Gobierno de Japón no ha revelado mayores detalles del costo de la autorización de viaje JESTA.

Sin embargo, se prevé que tenga un costo similar a otros trámites del estilo. Es decir, entre 1,500 ($165 pesos) y 3,000 yenes ($331 pesos).

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Tampoco se conoce la vigencia de la JESTA. Podría ser de 2, 3 o 5 años.

¿Qué países tendrán que solicitar la autorización de viaje JESTA?

Ciudadanos de 74 países tendrán que solicitar la autorización de viaje JESTA. Todos están dentro del todavía vigente programa de exención de visas del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón.

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Entre ellos figuran Estados Unidos, Canadá, naciones de la Unión Europea, Reino Unido, Argentina, Chile, República Dominicana, Costa Rica, Brasil, Guatemala, El Salvador, Honduras, Perú, Uruguay y México.

¿Cuándo entrará en vigor la autorización de viaje JESTA?

Originalmente, la autorización de viaje JESTA estaba prevista para entrar en vigor en 2030, aunque el exministro de Justicia de Japón indicó la intención de ‘adelantar’ su introducción antes de que culmine el año fiscal de 2028.

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Sin embargo, ninguna agencia gubernamental del país ha informado de una fecha oficial.

Para información adicional y nuevas actualizaciones, te sugerimos visitar el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón: mofa.go.jp

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